Surse: Guvernul amână cu o săptămână decizia privind legea pensiilor private

Guvernul a hotărât să amâne cu o săptămână adoptarea proiectului de lege privind plata pensiilor private, pentru a extinde procesul de consultare, potrivit unor surse guvernamentale citate de HotNews.ro.

Mai multe surse prezente la şedinţa Executivului au declarat pentru HotNews.ro că proiectul nu va fi adoptat în cursul zilei, ci va fi supus doar unei analize în primă lectură. Deşi figura pe prima poziţie în agenda publică a Guvernului, nu era menţionat că va fi discutat doar în primă lectură.