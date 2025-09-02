Surse politice: Votul la moţiunile de cenzură anunţate de AUR ar putea avea loc vineri

Votul asupra celor patru moţiuni de cenzură anunţate de AUR împotriva proiectelor pentru care guvernul condus de Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea ar putea avea loc vineri, au declarat pentru G4Media surse din coaliţie. Dacă moţiunile sunt depuse astăzi, ele ar putea fi citite în plen tot în cursul zilei, urmând ca dezbaterile şi votul să fie programate pentru finalul săptămânii.

AUR a anunţat luni că va depune moţiuni de cenzură împotriva a patru dintre cele cinci proiecte legislative asumate de guvern, singura excepţie fiind proiectul referitor la creşterea vârstei de pensionare şi reducerea pensiilor pentru magistraţi.

Cele cinci proiecte pentru care executivul şi-a asumat răspunderea, fără a accepta amendamentele propuse de parlamentari, sunt:

-reforma în sistemul de sănătate

-reforma pensiilor speciale ale magistraţilor

-reducerea privilegiilor pentru şefii companiilor de stat

-restructurarea autorităţilor ASF, ANRE şi ANCOM

-măsuri fiscale (majorarea taxelor locale, eliminarea unor scutiri de la plata contribuţiilor de sănătate, introducerea impozitului pe cifra de afaceri pentru companiile mari şi grupurile afiliate).