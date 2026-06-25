Sustenabilitatea financiară în arhitectura convergenţei - Economic@BNR

Am lansat al doilea volum realizat în cadrul proiectului Economic@BNR, în contextul actual dominat de multiple incertitudini şi provocări, când deciziile de politică economică necesită coerenţă, consecvenţă şi fundamentare riguroasă. Volumul reuneşte cei mai relevanţi indicatori pentru situaţia economică a României, în condiţiile în care criteriile de convergenţă nominală reprezintă matricea cantitativă a reperelor de sustenabilitate şi baza generală de selecţie a indicatorilor.

Mai ales în contexte problematice în planul guvernării, ne revine responsabilitatea de a răspunde priorităţilor economice naţionale, cu rigoarea specifică analizelor realizate în cadrul Băncii Naţionale a României. În prezent, sarcina majoră a politicilor publice vizează consolidarea durabilă a finanţelor publice şi recâştigarea creşterii economice.

Reperele analizei decurg din întrebări decisive pentru viitorul economic al României. Care sunt provocările cheie ale politicilor economice, în vederea unei guvernări mai bune şi şi mai stabile? În ce măsură corecţia dezechilibrelor devine rapid baza unei creşteri durabile? Ce rol atribuim echilibrului între dimensiunea nominală şi cea reală a convergenţei? Cum gestionăm, în context european, nevoile de securitate şi de consolidare a competitivităţii?

Economic@BNR contribuie la clarificarea unor asemenea întrebări, prin obiectivul de a furniza o platformă de cercetare, dezbatere şi educaţie financiară, care să evidenţieze provocările dominante pentru economie şi societate, în context naţional şi european.

Sustenabilitatea financiară - De la deficite la convergenţă nominală , al doilea volum realizat în cadrul Economic@BNR, reprezintă probabil cea mai cuprinzătoare radiografie a dezechilibrelor şi oportunităţilor economiei noastre. Analiza furnizează repere esenţiale pentru fundamentarea direcţiilor de politică publică ale României în următorii ani.

Tipărit în română şi în engleză, volumul este disponibil şi în format electronic, şi poate fi consultat aici: Sustenabilitatea financiară - De la deficite la convergenţă nominală.

Cercetarea evidenţiază faptul că progresele cantitative recente nu sunt suficiente pe termen lung, ceea ce impune necesitatea unor transformări substanţiale, pentru ca progresele economice să devină şi sustenabile. Acum este necesară intrarea în etapa ajustărilor calitative, devenind imperativă restabilirea echilibrelor economice şi financiare.

În parcursul său european, România are nevoie de obiective clare şi proiecte naţionale implementate consecvent, provocările cheie fiind consolidarea finanţelor publice, sustenabilitatea financiară şi revenirea în teritoriul unei creşteri economice robuste.

Trebuie să fim convinşi că sustenabilitatea financiară reprezintă condiţia esenţială pentru asigurarea stabilităţii macroeconomice şi susţinerea dezvoltării pe termen lung a economiei. În acest registru am coordonat analiza cuprinzătoare, minuţioasă, a celor mai relevante teme, pe parcursul a zece capitole interconectate, pentru diagnosticarea dezechilibrelor, evaluarea vulnerabilităţilor şi conturarea perspectivelor de dezvoltare.

1. Sustenabilitatea finanţelor publice, prin analiza presiunilor structurale asupra deficitului bugetar şi a condiţiilor pentru corectarea durabilă a dezechilibrelor fiscale.

2. Situaţia veniturilor bugetare, din perspectiva importanţei îmbunătăţirii capacităţii de colectare pentru consolidarea fiscală şi întărirea sustenabilităţii finanţelor publice.

3. Situaţia cheltuielilor publice, pentru înţelegerea alocării resurselor bugetare, fiind evidenţiată necesitatea creşterii bugetelor pentru educaţie şi sănătate.

4. Dezechilibrele din sistemele sociale , analizate prin prisma principiului contributivităţii, precum şi a impactului privind echilibrul bugetar şi coeziunea socială.

5. Situaţia companiilor de stat, examinate din perspectiva guvernanţei, a disciplinei la plată şi a dependenţei de sprijin public în cazul unei părţi dintre acestea.

6. Constrângerile companiilor private, din perspectiva implicaţiilor asupra rezilienţei economice, în condiţiile persistenţei deficitelor de capitalizare şi a arieratelor.

7. Sistemul financiar-bancar, analizat din perspectiva gradului de dezvoltare şi a capacităţii de intermediere a resurselor financiare pentru sprijinirea investiţiilor.

8. Dezechilibrele externe, reflectate de evoluţia balanţei de plăţi şi dinamica îndatorării externe, în condiţiile persistenţei deficitelor gemene ca vulnerabilitate majoră.

9. Gestionarea datoriei guvernamentale, în contextul creşterii accelerate a acesteia în ultimii ani, dată fiind importanţa menţinerii unei capacităţi de finanţare sustenabile.

10. Convergenţa nominală, examinată ca dimensiune esenţială a consolidării, alături de convergenţa reală, pentru asigurarea sustenabilităţii financiare.

Cercetarea a evidenţiat atât provocările cât şi avantajele României, determinante pentru parcursul nostru regional şi european. Sustenabilitatea financiară necesită atât remedierea dezechilibrelor punctuale, dar mai ales a decalajelor structurale. De aceea este obligatorie asigurarea capacităţii instituţionale de a implementa responsabil reformele structurale.

Consider că forţa volumului stă în arhitectura sa unitară care pune în relaţie finanţele publice, disciplina financiară, poziţia externă, datoria publică şi convergenţa nominală, într-un demers ce depăşeşte lectura fragmentară a vulnerabilităţilor existente.

Analiza evidenţiază provocări cheie ale politicilor economice în România acestor ani:

➡️ Responsabilitatea fiscală este condiţia consolidării sustenabile. Ajustarea echilibrată a deficitelor trebuie însoţită de politici care susţin productivitatea, inovarea şi potenţialul de creştere al economiei, într-un cadru coerent şi credibil de politici publice.

➡️ Colectarea eficientă a veniturilor bugetare este indispensabilă pentru corecţia durabilă a dezechilibrelor. În educaţie şi sănătate, resursele trebuie orientate către servicii de calitate, care să asigure investiţii eficiente în capitalul uman şi în dezvoltarea durabilă.

➡️ Continuarea investiţiilor, în special a celor din fonduri europene, protejează potenţialul de creştere al economiei. Însă finanţarea europeană depinde de responsabilitatea guvernării, de politici coerente şi management eficient în implementarea proiectelor.

➡️ Echitatea şi sustenabilitatea sistemului public de pensii se bazează pe principiul contributivităţii. Corelarea contribuţiilor cu beneficiile, creşterea participării pe piaţa muncii şi pensiile private asigură o protecţie mai bună a veniturilor la pensionare.

➡️ Încurajarea unui nivel adecvat de capitalizare şi a unei discipline financiare mai ferme susţin creşterea durabilă şi rezilienţa economiei la şocuri. Este importantă consolidarea unor mecanisme eficiente de restructurare şi de ieşire ordonată a firmelor neviabile.

➡️ Guvernanţa companiilor de stat trebuie să asigure disciplină financiară şi eficienţă economică. Selecţia managementului pe criterii de competenţă, obiective măsurabile, capitalizare adecvată şi transparenţă pot limita vulnerabilităţile sectorului.

➡️ Dezvoltarea sustenabilă a intermedierii financiare susţine investiţiile şi asigură o mai bună valorificare a resurselor. Acest obiectiv necesită creşterea gradului de bancarizare a companiilor nefinanciare, dezvoltarea pieţei de capital şi a educaţiei financiare.

➡️ Diplomaţia comercială şi promovarea strategică a exporturilor sunt esenţiale pentru creşterea competitivităţii şi corectarea dezechilibrelor externe. Facilitarea accesului firmelor româneşti pe pieţele externe şi orientarea exporturilor către bunuri şi servicii cu valoare adăugată ridicată pot îmbunătăţi integrarea în lanţurile globale de valoare.

În esenţă, sustenabilitatea financiară nu este rezultatul simplu al unor ajustări punctuale, ci reflectarea unui parcurs consecvent bazat pe disciplină şi responsabilitate. Convergenţa durabilă este inseparabilă de calitatea politicilor publice, iar instituţiile eficiente sunt regulile axate pe responsabilitate decizională şi disciplină financiară.

Prin anvergura subiectelor abordate şi caracterul aplicat al analizelor, cel de-al doilea volum al Economic@BNR contribuie la fundamentarea politicilor economice atât de necesare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice, dar şi pentru consolidarea parcursului economic şi creşterea rezilienţei noastre în faţa provocărilor viitoare.

Echilibrul între dimensiunea nominală şi cea reală a convergenţei este unul esenţial, pentru că doar aşa pregătim economia pentru exigenţele zonei euro. Adoptarea euro poate fi proiectul de ţară al României pentru următorul deceniu, gândit ca proiect strategic naţional, nu doar ca integrare monetară ancorată mecanic în mecanic în convergenţa nominală.

Intrarea României în zona euro nu trebuie privită doar ca exerciţiu tehnic sau formal. Este un proces profund de maturizare economică şi instituţională, menit să catalizeze consolidarea structurală a economiei, aprofundarea integrării comerciale, întărirea rezilienţei financiare, creşterea bunăstării şi a nivelului de trai în societate. În acest registru, euro devine expresia maturităţii naţionale în arhitectura convergenţei europene