Sustenlandia CEO Forum 2025: Sustenabilitatea devine noul motor al profitabilităţii şi rezilienţei în afaceri

A.B.
Miscellanea / 6 noiembrie, 13:27

Sustenlandia CEO Forum 2025: Sustenabilitatea devine noul motor al profitabilităţii şi rezilienţei în afaceri

Peste 250 de lideri de business, investitori şi reprezentanţi ai instituţiilor financiare internaţionale s-au reunit pe 4 noiembrie la Teatrul Odeon din Bucureşti, în cadrul Sustenlandia CEO Forum 2025, pentru a dezbate direcţiile viitoare ale economiei globale, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Concluzia principală a evenimentului a fost că sustenabilitatea nu mai reprezintă doar o opţiune reputaţională, ci a devenit noul motor al profitabilităţii şi al rezilienţei în business - o transformare comparabilă cu impactul Internetului după prăbuşirea „bulei dot-com” din anii 2000.

Fostul Chief Investment Officer pentru Investiţii Sustenabile al BlackRock, Tariq Fancy, a explicat că tranziţia către sustenabilitate urmează un parcurs similar cu cel al industriei tehnologice de după criza dot-com: „După ce bula s-a spart, am început să construim pe baze solide. Exact cum după criza dot-com câştigătorii au ieşit mai puternici, la fel se va întâmpla şi în tranziţia sustenabilă.” El a subliniat că rezilienţa reală vine din capacitatea liderilor de a acţiona la momentul potrivit, avertizând: „Când direcţia e clară, de obicei oamenii greşesc viteza.”

Printre vorbitorii evenimentului s-au numărat Tsvetelina Kuzmanova, EU Sustainable Finance Policy Lead la Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL), care a evidenţiat legătura dintre competitivitate şi sustenabilitate şi a menţionat că piaţa globală a obligaţiunilor verzi a depăşit un trilion de dolari în 2024; Victoria Zinchuk, director BERD pentru România, care a atras atenţia că „nicio poliţă nu poate asigura o companie împotriva riscurilor sistemice”; şi Andriy Zaripov, Project Lead la IFC - World Bank Group, care a arătat că finanţarea sustenabilă transformă provocările actuale în oportunităţi de creştere.

Aurel Bernat, Director Executiv pentru Instituţii Financiare şi Relaţia cu Investitorii la Banca Transilvania, a afirmat că România poate transforma decalajul de implementare într-un avantaj competitiv: „A începe mai târziu nu e un dezavantaj. Putem fi jucătorul inteligent, nu cel rapid - să învăţăm din greşelile altora şi să construim sustenabil, de la început.”

Ines Rottwilm, Head of Corporate Responsibility International la Kaufland Germania, a subliniat că sustenabilitatea permite companiilor să anticipeze schimbările de piaţă, iar Marco Hößl, CEO Kaufland România & Moldova, a amintit că, potrivit studiului Edelman Trust Barometer 2025, mediul de afaceri este pentru al cincilea an consecutiv instituţia în care publicul are cea mai mare încredere.

Expertul în psihologie organizaţională Charly Cox a completat dezbaterea printr-o perspectivă umană asupra leadershipului durabil: „Sustenabilitatea înseamnă deciziile care vor conta peste 20 de ani - la fel cum azi beneficiaţi de alegerile curajoase făcute de cineva, în compania voastră, cu două decenii în urmă.”

Evenimentul, structurat sub formă de prezentări tip TED Talk, a fost descris de participanţi drept unul dintre cele mai consistente forumuri de business din România, oferind un cadru de reflecţie şi conectare între lideri, investitori, mediul academic şi instituţiile internaţionale.

Sustenlandia CEO Forum 2025, organizat de Ambasada Sustenabilităţii în România (ASR) şi The CSR Agency, cu sprijinul Kaufland România, şi-a propus să aducă o perspectivă globală asupra modului în care sustenabilitatea poate fi integrată în strategia de business, la intersecţia dintre profitabilitate şi responsabilitate.

