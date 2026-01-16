Taiwan a semnat un acord comercial cu SUA pentru scăderea taxelor vamale

Premierul taiwanez Cho Jung-tai salută acordul comercial „câştigat cu greu” cu Statele Unite, care prevede o scădere a taxelor vamale impuse de către Donald Trump produselor taiwaneze de la 20 la 15%, la fel ca în cazul produselor japoneze şi europene, un acord denunţat de către Beijing, care invocă principiul Chinei unice, potrivit AFP.

„Aceste rezultate subliniază că progresele îndeplinite până în prezent au fost câştigate cu greu”, a declarat Cho Jung-tai, conform sursei citate.

AFP a relatat că SUA a anunţat semnarea unui acord comercial cu Taiwan, care prevede o scădere a taxelor vamale impuse de către Donald Trump de la 20 la 15%.

Acordul prevede, în contrapartidă, atât realizarea unor investiţii „de cel puţin 250 de miliarde de dolari” în Statele Unite de către întreprinderi taiwaneze în domeniul semiconductorilor, în dezvoltarea unei producţii pe teritoriul american, cât şi investiţii suplimentare în valoare de 250 de miliarde de dolari în vederea „consolidării ecosistemului şi lanţului de aprovizionare cu semiconductori a Statelor Unite”, a mai informat sursa menţionată.