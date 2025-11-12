Taiwanul a anunţat că doreşte să colaboreze cu UE pentru reindustrializare şi înarmare

Ministrul taiwanez de externe, Lin Chia-lung, a declarat miercuri că Taiwanul poate deveni un partener strategic al Uniunii Europene, sprijinind statele membre în procesele de reindustrializare şi reînarmare, în contextul intensificării tensiunilor cu Beijingul, conform EFE.

Ministrul a afirmat într-o conferinţă de presă pentru jurnalişti străini că UE şi Taiwanul împărtăşesc aceleaşi valori democratice şi angajamente pentru libertate şi drepturile omului, ceea ce oferă „mari posibilităţi de cooperare” în domeniile tehnologic, academic şi diplomatic.

De asemenea, oficialul taiwanez a mai criticat şi încercările Chinei de a bloca contactele dintre liderii europeni şi oficialii taiwanezi, la câteva zile după ce vicepreşedinta Hsiao Bi-khim a devenit prima reprezentantă de rang înalt din Taiwan care a vorbit în Parlamentul European.

Potrivit acestuia, menţinerea relaţiilor diplomatice cu Beijingul nu trebuie să excludă cooperarea cu Taipeiul, întrucât „Există un mare interes pentru a interacţiona cu Europa, pentru că sunt ţări democratice şi acum se reindustralizează”.

Guvernul chinez a transmis luni un protest oficial Parlamentului European, acuzând Taipeiul că încurajează „ingerinţe externe” în chestiunile interne ale Chinei.

În plus, Taiwanul nu menţine relaţii diplomatice formale cu niciun stat european, cu excepţia Cetăţii Vaticanului, dar în ultimii ani şi-a aprofundat legăturile cu mai multe ţări din zonă în pofida opoziţiei deschise a Chinei.

Ministrul de externe al Taiwanului a mai afirmat miercuri că Beijingul „nu ameninţă doar Taiwanul, ci întreaga lume”, avertizând că un conflict armat în strâmtoare ar compromite securitatea altor ţări din regiune, precum Japonia şi Filipine.

Lin Chia-lung avertizează că: „China foloseşte Taiwanul ca pretext pentru a se extinde. Nu putem să ne facem că nu vedem nimic”, în cadrul conferinţei.

Aceste declaraţii au avut loc în contextul în care prim-ministrul japonez, Sanae Takaichi, a afirmat că un atac militar asupra Taiwanului ar putea pune arhipelagul japonez într-o „situaţie de criză” şi ar justifica intervenţia forţelor sale de autoapărare sub principiul „autoapărării colective”.

Lin a amintit şi că anul acesta armata chineză a desfăşurat două portavioane în apropierea teritoriului american Guam şi a efectuat manevre cu nave militare în apropierea Australiei şi a Noii Zeelande. În aceste condiţii, el a declarat că: „Nu putem pretinde că nu vedem. Dacă China va prelua controlul asupra Taiwanului şi va obţine acces la Pacificul de Vest, aceasta ar avea un impact major asupra întregii lumi. Toată lumea ştie că China nu încearcă doar să preia controlul asupra Taiwanului, ci şi să schimbe ordinea internaţională (...). Fără Taiwan, întreaga lume pierde”.