Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Taiwanul a anunţat că doreşte să colaboreze cu UE pentru reindustrializare şi înarmare

A.D.
Internaţional / 12 noiembrie, 15:05

Sursa foto: Facebook

Sursa foto: Facebook

Ministrul taiwanez de externe, Lin Chia-lung, a declarat miercuri că Taiwanul poate deveni un partener strategic al Uniunii Europene, sprijinind statele membre în procesele de reindustrializare şi reînarmare, în contextul intensificării tensiunilor cu Beijingul, conform EFE.

Ministrul a afirmat într-o conferinţă de presă pentru jurnalişti străini că UE şi Taiwanul împărtăşesc aceleaşi valori democratice şi angajamente pentru libertate şi drepturile omului, ceea ce oferă „mari posibilităţi de cooperare” în domeniile tehnologic, academic şi diplomatic.

De asemenea, oficialul taiwanez a mai criticat şi încercările Chinei de a bloca contactele dintre liderii europeni şi oficialii taiwanezi, la câteva zile după ce vicepreşedinta Hsiao Bi-khim a devenit prima reprezentantă de rang înalt din Taiwan care a vorbit în Parlamentul European.

Potrivit acestuia, menţinerea relaţiilor diplomatice cu Beijingul nu trebuie să excludă cooperarea cu Taipeiul, întrucât „Există un mare interes pentru a interacţiona cu Europa, pentru că sunt ţări democratice şi acum se reindustralizează”.

Guvernul chinez a transmis luni un protest oficial Parlamentului European, acuzând Taipeiul că încurajează „ingerinţe externe” în chestiunile interne ale Chinei.

În plus, Taiwanul nu menţine relaţii diplomatice formale cu niciun stat european, cu excepţia Cetăţii Vaticanului, dar în ultimii ani şi-a aprofundat legăturile cu mai multe ţări din zonă în pofida opoziţiei deschise a Chinei.

Ministrul de externe al Taiwanului a mai afirmat miercuri că Beijingul „nu ameninţă doar Taiwanul, ci întreaga lume”, avertizând că un conflict armat în strâmtoare ar compromite securitatea altor ţări din regiune, precum Japonia şi Filipine.

Lin Chia-lung avertizează că: „China foloseşte Taiwanul ca pretext pentru a se extinde. Nu putem să ne facem că nu vedem nimic”, în cadrul conferinţei.

Aceste declaraţii au avut loc în contextul în care prim-ministrul japonez, Sanae Takaichi, a afirmat că un atac militar asupra Taiwanului ar putea pune arhipelagul japonez într-o „situaţie de criză” şi ar justifica intervenţia forţelor sale de autoapărare sub principiul „autoapărării colective”.

Lin a amintit şi că anul acesta armata chineză a desfăşurat două portavioane în apropierea teritoriului american Guam şi a efectuat manevre cu nave militare în apropierea Australiei şi a Noii Zeelande. În aceste condiţii, el a declarat că: „Nu putem pretinde că nu vedem. Dacă China va prelua controlul asupra Taiwanului şi va obţine acces la Pacificul de Vest, aceasta ar avea un impact major asupra întregii lumi. Toată lumea ştie că China nu încearcă doar să preia controlul asupra Taiwanului, ci şi să schimbe ordinea internaţională (...). Fără Taiwan, întreaga lume pierde”.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de esop în data de 12.11.2025, 15:30)

    Vor fi din ce in ce mai multi cei care inteleg mesajul dat de catre UE.La nivel militar si industrial devenim o imensa forta .Multi se vor intreba de ce ? Devenim o mare putere militara tocmai pentru ca avem posibilitatea de a ne inarma de la zero ,dupa ce echipamentele vechi au fost distruse in Ucraina , pentru ca avem banii necesari reinarmarii si pentru ca avem tehnologia viitorului .Nici o alta entitate suprastatala sau statala nu poate face asta .Rusia nu are banii si accesul la tehnologie .SUA are cheltuieli imense spre a-si proteja toate capacitatile militare aflate in universul paminteanj avind si datorii uriase .China are o imensa structura militara bazata pe tehnologia sovietica ce s-a dovedit o minciuna iar accesul la noile tehnologii nu ii este la indemina coruptia din China si din Rusia a provocat un imens portofoliu militar existent doar in scripte .UE si Germania plus toti aliatii nostri mai vechi si mai noi ne putem inarma de la zero .Asta si facem .

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

12 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 12 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

12 noiembrie
Ediţia din 12.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0846
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3948
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4972
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7681
Gram de aur (XAU)Gram de aur583.0926

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb