Tanczos Barna: Al doilea pachet fiscal nu schimbă pensiile militarilor şi poliţiştilor

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că al doilea pachet de măsuri fiscale pregătit de Guvern nu va include o reformă a sistemului de pensionare pentru militari şi poliţişti. Totuşi, pachetul prevede interdicţia de a cumula pensia cu salariul, măsură care se va aplica şi în cazul cadrelor militare şi al foştilor poliţişti, aceştia urmând să fie obligaţi să opteze.
Într-o intervenţie la Digi24, Tanczos Barna a subliniat că, deşi sistemul de pensii nu va fi modificat, limitarea cumulului pensie-salariu este o schimbare importantă: „Este un lucru absolut normal. Dacă ai ieşit la pensie la 50 de ani şi te-ai reangajat la stat, nu mi se pare normal să cumulezi salariul cu pensia. Este o reformă substanţială, care se va aplica imediat, de exemplu”.
Vicepremierul a precizat că proiectul legislativ prevede în mod explicit obligaţia celor vizaţi de a alege între pensie şi salariu.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 20.08.2025, 20:04)
Gata cu șarlatanii. Pensionati cu 15 ani înaintea celor normali... adică noi ăștia fraierii care plătim taxe și impozite pentru ca voi să huzuriti.
Marș la privat că să vezi bugetarule cât de greu se câștigă leafa.