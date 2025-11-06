Ţara noastră introduce programul „Golden Visa” pentru investitori străini

Ţara noastră pregăteşte lansarea programului „Golden Visa”, destinat atragerii de investiţii străine directe prin acordarea dreptului de şedere temporară pe termen de cinci ani investitorilor din state terţe, potrivit unei analize realizate de Dr. Radu Pavel, avocat coordonator al societăţii Pavel, Mărgărit şi Asociaţii. Proiectul legislativ se află în consultare publică la Senat până la 13 noiembrie 2025.

Programul va permite străinilor din afara Uniunii Europene să obţină drept de rezidenţă temporară în România, cu posibilitatea de a-şi include membrii de familie în acelaşi permis, acces la rezidenţă permanentă după cinci ani şi ulterior dreptul de a solicita cetăţenia română.

Pentru a beneficia de program, investitorii vor trebui să realizeze o investiţie minimă de 400.000 de euro, menţinută timp de cel puţin cinci ani. Sunt eligibile mai multe forme de investiţii, inclusiv achiziţia de titluri de stat, proprietăţi imobiliare, participaţii în fonduri de investiţii autorizate de ASF sau acţiuni la companii româneşti listate la Bursa de Valori Bucureşti.

Solicitanţii trebuie să aibă vârsta de peste 18 ani, fonduri cu provenienţă legală, asigurare medicală valabilă, cazier judiciar curat şi să nu prezinte riscuri la adresa securităţii naţionale. Cererile vor fi analizate de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), în colaborare cu Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE), SRI, SIE şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).

Dreptul de şedere poate fi revocat dacă investiţia este retrasă înainte de termen, dacă sunt descoperite informaţii false în dosar sau din motive de securitate naţională. Totuşi, investitorii pot înlocui o investiţie retrasă cu o alta echivalentă în termen de 60 de zile.

„Noile măsuri destinate stimulării investiţiilor străine necesită o implementare riguroasă pentru a evita lacunele legislative şi a preveni riscurile asociate cu integritatea fondurilor”, a declarat Dr. Radu Pavel, avocat coordonator al Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.

Programul „Golden Visa” este conceput pentru a alinia România la practicile europene în materie de atragere a capitalului străin, oferind investitorilor un cadru clar de şedere legală şi beneficii economice, cu impact potenţial asupra dezvoltării economice şi a pieţei imobiliare din România.