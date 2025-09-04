Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ţara noastră visează hub energetic, dar mii de gospodării rămân pe întuneric

A.B.
Miscellanea / 4 septembrie, 13:09

Ţara noastră visează hub energetic, dar mii de gospodării rămân pe întuneric

Peste 5.000 de gospodării din România trăiesc încă fără curent electric, în timp ce autorităţile se laudă cu planuri de a transforma ţara într-un hub energetic regional, potrivit unei analize realizate de Asociaţia Energia Inteligentă în parteneriat cu Ministerul Energiei. Copii care învaţă la lumina lămpilor cu gaz, bătrâni care aşteaptă de decenii să aprindă primul bec şi familii întregi condamnate la sărăcie energetică - aceasta este realitatea ascunsă sub retorica marilor proiecte.

Asociaţia a inventariat în 2024 un număr de 5.494 de locuinţe neracordate, unde trăiesc peste 11.600 de oameni, aproape jumătate fiind copii. Cele mai multe se află în zone montane izolate, unde soluţiile de racordare la reţea sunt costisitoare sau imposibile. ONG-ul a reuşit, prin proiectul „Energie pentru viaţă”, să electrifice cu panouri fotovoltaice doar 71 de gospodării din opt judeţe - o picătură într-un ocean de întuneric.

Deşi programe guvernamentale de electrificare au fost lansate din 2007 încoace, niciunul nu a fost dus la bun sfârşit. Strategia energetică 2025-2035 recunoaşte problema, dar fixează un termen îndepărtat - 2035 - pentru conectarea tuturor gospodăriilor. Între timp, miliarde de euro merg spre megaproiecte de exploatare offshore, interconectoare şi reactoare nucleare, în timp ce electrificarea completă a României ar costa doar aproximativ 27 de milioane de euro.

Lipsa de date oficiale clare, birocraţia şi criteriile de eligibilitate inadecvate fac ca programele pentru consumatorii vulnerabili să nu ajungă la cei mai săraci dintre români - cei care trăiesc efectiv fără curent. În aceste condiţii, responsabilitatea a fost lăsată pe umerii ONG-urilor şi ai donatorilor privaţi.

Comparativ, India - o ţară cu un PIB pe cap de locuitor de şapte ori mai mic - a reuşit să electrifice peste 28 de milioane de gospodării în doar cinci ani. România, cu resurse europene fără precedent, nu a rezolvat nici câteva mii în peste trei decenii.

În lipsa unei strategii naţionale ferme şi a unui program dedicat, România riscă să îşi menţină ruşinea: sate întregi lăsate în întuneric, în timp ce guvernanţii vorbesc despre securitatea energetică a Europei. Accesul la electricitate nu este un privilegiu, ci un drept fundamental - şi fiecare gospodărie rămasă pe întuneric e dovada unui eşec de guvernare.

Opinia Cititorului

