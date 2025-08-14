Târgul Creatorilor Populari de la Muzeul ASTRA aduce la Sibiu peste 200 de meşteri din România şi Republica Moldova

Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA din Sibiu organizează, între 15 şi 17 august 2025, cea de-a 42-a ediţie a Târgului Creatorilor Populari din România, cunoscut şi ca „Târgul de Sfânta Maria”, reunind peste 200 de meşteri populari din toate zonele etnografice ale ţării şi din Republica Moldova, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Vizitatorii vor putea descoperi şi achiziţiona obiecte realizate manual după tehnici tradiţionale, dar şi participa la demonstraţii interactive de ţesut, olărit, icoane, prelucrarea lemnului, confecţionarea măştilor, cojocărit sau împletirea fibrelor vegetale. Atmosfera de odinioară a satului românesc va fi completată de prezenţa foştilor premianţi ai Olimpiadei „Meşteşuguri Artistice Tradiţionale”, ajunşi astăzi meşteri consacraţi.

Evenimentul propune o interacţiune directă între creatori şi public, oferind şansa de a cunoaşte poveştile şi procesele din spatele obiectelor, în decorul natural al Dumbrăvii Sibiului.