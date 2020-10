TĂTARU:"Asimptomaticii vor fi evaluaţi la domiciliu şi programaţi pentru investigaţiile paraclinice"

Asimptomaticii care nu au comorbidităţi vor fi evaluaţi la domiciliu şi programaţi pentru investigaţii medicale, a anunţat ieri, la Iaşi, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, conform G4media.

"După cum ştiţi, asimptomaticii odată cu primirea rezultatului ar trebui să anunţe medicul de familie, Direcţia de Sănătate Publică şi cu ambulanţa să se prezinte la un spital de boli infecţioase. Există acele până în 48 de ore în care vom avea acele evaluări. În acest moment, tot ce înseamnă asimptomatici cu un test pozitiv merg şi aglomerează unităţile de primire de urgenţe.

Evaluarea pe care o vom face săptămâna viitoare, chiar luni vom avea această întâlnire, asimptomaticii vor fi evaluaţi la domiciliu şi programaţi pentru investigaţiile paraclinice", a precizat ministrul Sănătăţii, într-o conferinţă de presă, citat de Agerpres.

În acest context, el a arătat că asimptomaticii cu comorbidităţi vor rămâne în continuare cu internare după evaluare, iar simptomaticii fără comorbidităţi vor fi evaluaţi şi vor primi un tratament la domiciliu sub supravegherea medicilor de familie.

"Avem pregătită în acest sens inclusiv o colaborare cu medicii de familie atât din contracte suplimentare cu Casa de Asigurări pentru monitorizare, vor primi câte 30 de puncte pentru fiecare caz, pe care îl vor monitoriza, precum şi posibilitatea de prestări de servicii cu direcţia de sănătate publică în activitatea de anchete epidemiologice şi urmărire a pacienţilor", a spus Tătaru.

Tags: asimptomatici, nelu tătaru, urgenta

8 COMENTARII

Cioby

11.10.2020 la ora 2:45 pm

In sf . Gandim rational nea Tataru!!

Răspunde

CosminG

11.10.2020 la ora 2:48 pm

Nu i-a luat decat 7 luni, dar tot e bine si acum

Andrei

11.10.2020 la ora 3:11 pm

Asta se întâmplă deja. Şi o grămadă de oameni pot depune mărturie pentru asta, pentru că au stat acasă după primirea rezultatului fără să fi dat prin spitale.

Răspunde

de la valeeeeu

11.10.2020 la ora 3:18 pm

Descentralizati totul , lasati plimbatul pe la tv , fiecare sa isi decida singur soarta in cadrul legal pe care sunteti dator sa il faceti cit mai simplu si mai accesibil pentru cetatean .

Răspunde

geo

11.10.2020 la ora 3:54 pm

" programaţi pentru investigaţiile paraclinice"

Cu alte cuvinte veti fi chemati si posibil, internati, pentru a nu rata spitalizarea, la o data ulterioara, posibil peste cateva luni. E o idee buna ca sa aiba spitale de umplut si peste 3 ani.

Mai ramane sa ne spuna sa stam cu valiza facuta, nu se stie niciodata cand te cheama la internare :))) O kaletra de la Cercel, o diaree mica, ceva, orice, dar nu cumva sa va vedeti linistiti de viata.

Răspunde

Si tratat, si ingropat!

11.10.2020 la ora 4:33 pm

Voiai sa nu moara oamenii?

Daca mor de efecte secundare, fiind internaţi cu covid, ajung la "morti de covid cu comorbiditati". Si daca mor la 2-3 luni de la diagnosticare, cu atat mai bine.

antonia

11.10.2020 la ora 5:27 pm

Cei mai multi mor din cauza infectiilor intraspitalicesti , a indiferentei personalului medical si chiar si a lipsei de profesionalism a personalului medical(din cauza asta tot tipa Sindicatele ca e lipsa de personal, pt. ca s-au angajat pe pile, persoane foarte slab pregatite, inclusiv in perioada starii de urgenta si alerta).

Nu se fac anchete epidemiologice, personalul nu este testat si este amenintat cu pierderea locurile de munca daca spun adevarul. DSP-urile la intelegere cu spitalele(in acest moment, majoritatea sunt conduse de oameni ai PSD!) ascund realitatea, oamenii mor pe capete, sunt tratati ca pe front in vreme de razboi, nimeni nu da socoteala pt. vietile pierdute si destinele distruse ale familiilor.

Ministrul TATARU refuza sa vorbeasca deschis despre situatia reala din spitale, are toate informatiile, se "spala pe maini" precizand de fiecare data ca spitalele sunt in subordinea autoritatilor locale, haosul, lipsurile si abuzurile au adus spitalele in situatia actuala.

De ce partidele de dreapta au a permis PSD sa modifice legea in Parlamentul plin de penali, astfel incat spitalele sa ramana in administrarea autoritatilor locale si nu au luat masuri ca in aceste vremuri, spitalele sa fie coordonate de catre Ministerul Sanatatii?

Răspunde

Dacian Julien Soros

11.10.2020 la ora 6:55 pm

E cel putin o luna de cand am crezut ce mi-au zis diversi pupatori in dosul Dulapului, si am renunat la gluma cu "ai scapat de la Salonul Asimptomatici". Vad ca e o mare greseala sa crezi o singura propozitie debitata de hashtagi.

Răspunde

