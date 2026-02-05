Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Tavex România: Aurul şi argintul au început anul cu oscilaţii puternice de preţ

C.A.
Companii / 5 februarie, 19:08

Tavex România: Aurul şi argintul au început anul cu oscilaţii puternice de preţ

O creştere atipic de abruptă, urmată de o scădere accentuată a preţului aurului şi argintului a marcat finalul lunii ianuarie 2026, se precizează într-un comunicat de presă remis redacţiei de Tavex România.

„Aurul se tranzacţionează precum bitcoinul” a fost una dintre expresiile cel mai frecvent auzite în ultimele săptămâni, pe fondul acestor fluctuaţii de preţ atipice pentru un activ considerat tradiţional drept refugiu, transmite comunicatul.

Pe 26 ianuarie, aurul a debutat la cotaţii apropiate de nivelul record, în jur de 5.100 de dolari pe uncie troy. În doar câteva zile, preţul a crescut exploziv, depăşind mai întâi 5.300 de dolari, pentru ca ulterior să urce până la valoarea de peste 5.600 de dolari pe uncie. Evoluţia ascendentă a fost urmată însă de o corecţie rapidă a preţului aurului, de aproape 11%, încheind săptămâna sub nivelul de 4.900 de dolari, transmite Tavex.

Un parcurs similar a fost înregistrat şi de argint, care a depăşit temporar pragul de 120 de dolari pe uncie troy, înainte de a înregistra o scădere până în zona de 80 de dolari. Specialiştii subliniază că amplitudinea mai mare a fluctuaţiilor este specifică argintului, având în vedere dimensiunea mai redusă a pieţei şi sensibilitatea crescută la mişcări bruşte de capital.

Preţurile aurului şi argintului continuă să se menţină într-un interval relativ stabil la începutul acestei luni. La data de 5 februarie, aurul se tranzacţionează sub pragul psihologic de 5.000 de dolari pe uncie, după ce cea mai volatilă lună din ultimele decenii s-a încheiat cu o corecţie accentuată.

Declanşatorul principal al acestei ajustări a fost anunţarea noului preşedinte al Rezervei Federale a Statelor Unite, Kevin Warsh. Noul şef al băncii centrale americane, este asociat cu o politică monetară mai restrictivă, iar investitorii se tem că acesta ar putea susţine dobânzi mai ridicate şi un dolar mai puternic - factori care, istoric, au pus presiune pe preţul aurului, notează comunicatul.

În urma corecţiei, aurul a revenit la nivelurile de la jumătatea lunii ianuarie, înainte de stabilirea ultimelor recorduri, într-o evoluţie care aminteşte de ajustarea din octombrie anul trecut. Potrivit analiştilor, astfel de corecţii pot fi benefice pentru sănătatea pieţei pe termen lung.

„Mişcările bruşte nu ar trebui interpretate ca un semnal de panică, ci ca o parte firească a ciclului de piaţă. Nimic nu creşte la nesfârşit. După creşteri puternice şi rapide, corecţiile sunt complet naturale şi chiar sănătoase”, a declarat Victor Dima, Manager Trezorerie la Tavex România. Acesta subliniază că, în contextul unei aprecieri de peste 100% într-un singur an, o corecţie de aproximativ 10% reprezintă o reacţie normală a pieţei, se transmite în cadrul comunicatului.

Preţul aurului rămâne semnificativ peste nivelul de acum un an, în ciuda volatilităţii recente, semn că trendul pe termen lung nu a fost afectat.

„Aurul nu este un instrument speculativ. El presupune înţelegerea informaţiilor fundamentale şi un orizont investiţional pe termen lung - de cel puţin cinci ani”, a mai declarat Dima.

Potrivit acestuia, atâta timp cât băncile centrale şi marii investitori instituţionali continuă să îşi majoreze rezervele de aur, investitorii individuali ar trebui să evite deciziile impulsive, dictate de fluctuaţiile pe termen scurt. În acest context, prognoza pe termen lung rămâne optimistă, specialiştii estimând că, până la finalul actualului ciclu, aurul ar putea depăşi pragul psihologic de 10.000 de dolari pe uncie troy, încheie comunicatul.

