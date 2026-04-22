Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” Bucureşti prezintă „Mary Stuart” la festivalul MITEM de la Budapesta

A.G.
Cultură / 22 aprilie, 16:19

Teatrul Naţional I.L. Caragiale Bucureşti anunţă că va prezenta, pe 28 aprilie 2026, spectacolul „Mary Stuart” de Robert Icke, în regia lui Andrei Şerban, pe scena Naţionalului din Budapesta, în calitate de invitat oficial al celei de-a 13-a ediţii a MITEM, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Evenimentul, organizat de Teatrul Naţional din Budapesta, se desfăşoară în perioada 10 aprilie - 10 mai 2026 şi reuneşte 26 de spectacole din 15 ţări, prezentate de 21 de trupe, conform sursei citate.

Participarea Teatrul Naţional I.L. Caragiale Bucureşti la această ediţie a festivalului se înscrie în continuarea colaborării cu instituţia gazdă, unde teatrul bucureştean a mai prezentat producţiile „Două loturi”, „Furtuna” şi „Gertrude” în ediţiile anterioare ale MITEM, potrivit comunicatului.

Fondatorul festivalului şi directorul general al Teatrului Naţional din Ungaria, Attila Vidnyanszky, a declarat că MITEM promovează un model deschis de dialog artistic şi diversitate culturală, în contrast cu tendinţele din unele festivaluri europene, care devin tot mai restrictive, conform aceleiaşi surse.

Festivalul se deschide cu piesa „Richard al III-lea” de William Shakespeare, în producţia Trupei „Harag György” a Teatrului de Nord din Satu Mare, şi se va încheia cu aceeaşi piesă în versiunea Teatrul Gesher, mai arată comunicatul.

Spectacolul „Mary Stuart”, adaptare după piesa lui Friedrich Schiller, propune o reinterpretare contemporană a confruntării dintre Mary, regina Scoţiei, şi Elizabeth, regina Angliei, explorând teme precum puterea, manipularea şi conflictul politic, potrivit sursei citate.

Producţia a fost nominalizată la şapte categorii la Premiile UNITER 2025, iar actriţa Raluca Aprodu a primit Premiul pentru Teatru în cadrul Galei Premiilor Radio România Cultural 2025, conform comunicatului.

Din distribuţia spectacolului fac parte, între alţii, Raluca Aprodu, Ofelia Popii, Mihai Călin, Florin Aioane, Conrad Mericoffer, Marius Bodochi, Emilian Oprea şi Mihai Calotă, iar reprezentaţia va fi susţinută în limba română, cu subtitrare în maghiară şi engleză, potrivit aceleiaşi surse.

Ziarul BURSA

22 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 22 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

22 aprilie
Ediţia din 22.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
eximbank.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0951
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3357
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5508
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8639
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.0310

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
carieraenergetica.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb