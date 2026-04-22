Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” Bucureşti prezintă „Mary Stuart” la festivalul MITEM de la Budapesta

Teatrul Naţional I.L. Caragiale Bucureşti anunţă că va prezenta, pe 28 aprilie 2026, spectacolul „Mary Stuart” de Robert Icke, în regia lui Andrei Şerban, pe scena Naţionalului din Budapesta, în calitate de invitat oficial al celei de-a 13-a ediţii a MITEM, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Evenimentul, organizat de Teatrul Naţional din Budapesta, se desfăşoară în perioada 10 aprilie - 10 mai 2026 şi reuneşte 26 de spectacole din 15 ţări, prezentate de 21 de trupe, conform sursei citate.

Participarea Teatrul Naţional I.L. Caragiale Bucureşti la această ediţie a festivalului se înscrie în continuarea colaborării cu instituţia gazdă, unde teatrul bucureştean a mai prezentat producţiile „Două loturi”, „Furtuna” şi „Gertrude” în ediţiile anterioare ale MITEM, potrivit comunicatului.

Fondatorul festivalului şi directorul general al Teatrului Naţional din Ungaria, Attila Vidnyanszky, a declarat că MITEM promovează un model deschis de dialog artistic şi diversitate culturală, în contrast cu tendinţele din unele festivaluri europene, care devin tot mai restrictive, conform aceleiaşi surse.

Festivalul se deschide cu piesa „Richard al III-lea” de William Shakespeare, în producţia Trupei „Harag György” a Teatrului de Nord din Satu Mare, şi se va încheia cu aceeaşi piesă în versiunea Teatrul Gesher, mai arată comunicatul.

Spectacolul „Mary Stuart”, adaptare după piesa lui Friedrich Schiller, propune o reinterpretare contemporană a confruntării dintre Mary, regina Scoţiei, şi Elizabeth, regina Angliei, explorând teme precum puterea, manipularea şi conflictul politic, potrivit sursei citate.

Producţia a fost nominalizată la şapte categorii la Premiile UNITER 2025, iar actriţa Raluca Aprodu a primit Premiul pentru Teatru în cadrul Galei Premiilor Radio România Cultural 2025, conform comunicatului.

Din distribuţia spectacolului fac parte, între alţii, Raluca Aprodu, Ofelia Popii, Mihai Călin, Florin Aioane, Conrad Mericoffer, Marius Bodochi, Emilian Oprea şi Mihai Calotă, iar reprezentaţia va fi susţinută în limba română, cu subtitrare în maghiară şi engleză, potrivit aceleiaşi surse.