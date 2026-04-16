Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti găzduieşte spectacolul „Richard al III-lea”, pe 31 mai

A.G.
Cultură / 16 aprilie, 20:55

Teatrul Naţional „I.L. Caragiale" din Bucureşti găzduieşte spectacolul „Richard al III-lea", pe 31 mai

Spectacolul „Richard al III-lea” de William Shakespeare, în regia lui Petru Hadârcă, producţie a Teatrul Naţional Mihai Eminescu din Chişinău, va fi prezentat pe 31 mai 2026, pe scena Sălii „Ion Caramitru” a Teatrului Naţional I.L. Caragiale din Bucureşti, potrivit unui comunicat al instituţiei gazdă remis redacţiei.

Producţia propune o interpretare contemporană a tragediei shakespeariene, axată pe temele puterii, manipulării şi discursului autoritar, precizează sursa citată. Personajul central, Richard, este interpretat de Anatol Durbală, într-un rol considerat de referinţă în repertoriul dramatic, conform aceleiaşi surse.

Distribuţia reuneşte actori ai scenei din Chişinău, alături de tineri aflaţi la început de carieră, printre care Alexandru Leancă, Valentin Zorilă, Mihaela Strâmbeanu, Corina Rotaru, Mihai Zubcu, Ghenadie Gâlcă, Tatiana Lazăr, Cătălina Varaniţă, Iurie Focşa, Dan Melnic, Igor Babiac, Nicu Ciumaşu, Renata Ţurcan, Ilie Pârlog şi Sergiu Vîzdoagă, conform sursei citate.

Echipa artistică este completată de scenografa Irina Gurin, muzica şi universul sonor semnate de Valentin Lindo Strişcov, mişcarea scenică realizată de Oleg Mardari, video designul de Vlad Adajuc şi light designul de Andrei Fotescu, potrivit comunicatului.

Colaborarea dintre Teatrul Naţional I.L. Caragiale din Bucureşti şi Teatrul Naţional Mihai Eminescu din Chişinău s-a dezvoltat în ultimii ani printr-un program constant de schimburi artistice şi turnee reciproce, conform sursei citate. Începând din 2014, când a fost lansat proiectul „Teatru românesc la Bucureşti şi Chişinău”, cooperarea a continuat prin ediţiile programului extins Bucureşti-Iaşi-Chişinău, precum şi prin participări la festivaluri şi reuniuni teatrale, arată comunicatul.

De-a lungul acestei colaborări, producţiile teatrului din Chişinău au fost prezentate periodic pe scena TNB, iar spectacolele realizate la Bucureşti au fost găzduite, la rândul lor, la Chişinău, consolidând relaţia artistică dintre cele două instituţii, precizează aceeaşi sursă.

Biletele pentru spectacolul programat pe 31 mai, de la ora 19:00, sunt disponibile pe site-ul oficial al teatrului şi la casa de bilete, potrivit sursei citate.

Curs valutar BNR

16 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0918
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3226
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5172
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8523
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.6095

