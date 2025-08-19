Tenis: Jil Teichmann, adversara Soranei Cîrstea în optimi la Cleveland

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea o va înfrunta pe elveţianca Jil Teichmann în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce sportiva din Ţara Cantoanelor a dispus, luni, de franţuzoaica Lois Boisson cu 6-4, 1-6, 6-4, potrivit Agerpres.

Teichmann a avut nevoie de două ore şi 20 de minute pentru a trece de a cincea favorită a turneului.

Teichmann (28 ani, 83 WTA), finalistă luna trecută la Iaşi, are 4-3 în meciurile directe cu Cîrstea (35 ani, 112 WTA), ultimul câştigându-l chiar la Baza Ciric, cu 6-4, 6-3, în semifinale. Elveţianca s-a impus şi în precedenta lor confruntare din Ohio (Cincinnati), 6-2, 6-0, în 2021, în primul tur.