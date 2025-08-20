Tenis: Tsitsipas, învins în turul al doilea la Winston-Salem

Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, principalul favorit, a fost învins fără drept de apel de chinezul Yunchaokete Bu, cu 6-3, 6-2, marţi, în runda a doua a turneului ATP 250 de la Winston-Salem (Carolina de Nord), dotat cu premii totale de 798.335 de dolari, potrivit Agerpres.

Tsitsipas, fost număr trei mondial, care nu se regăseşte şi a ajuns acum pe locul 28 în lume, are cinci înfrângeri în ultimele şase meciuri, toate cu jucători mai slab cotaţi.

Într-un meci dintre doi foşti campioni la Winston-Salem, argentinianul Sebastian Baez (2023) l-a învins pe spaniolul Pablo Carreno Busta (2016) cu 7-5, 6-2.

Maghiarul Marton Fucsovics (94 ATP), campion anul trecut la Bucureşti, s-a calificat în optimi după ce l-a învins pe olandezul Tallon Griekspoor (al doilea favorit), cu 6-3, 4-6, 6-3. Fucsovics are acum 4-0 în meciurile directe, cel mai recent având loc în 2024, în optimi la Bucureşti.