Tesla solicită licenţă pentru a furniza energie electrică gospodăriilor din Marea Britanie

Compania americană Tesla, fondată de Elon Musk şi cunoscută pentru producţia de vehicule electrice, a depus oficial o cerere la autoritatea de reglementare din domeniul energiei din Marea Britanie (Ofgem) pentru a obţine licenţa de furnizare de electricitate către gospodării şi afaceri, transmite Reuters.

Dacă cererea va fi aprobată, Tesla ar putea intra pe piaţa britanică a energiei chiar de anul viitor, concurând cu marii furnizori locali.

Cererea a fost depusă la finalul lunii trecute de Tesla Energy Ventures şi semnată de Andrew Payne, responsabilul operaţiunilor energetice ale companiei în Europa, conform Reuters.

Tesla produce deja sisteme de generare a energiei solare şi soluţii de stocare în baterii şi operează din 2022, în Texas, serviciul Tesla Electric, care permite clienţilor să îşi optimizeze consumul şi să vândă surplusul în reţea.

Extinderea în sectorul energetic britanic vine într-un moment dificil pentru divizia auto a companiei, care se confruntă cu scăderi semnificative ale vânzărilor în Europa, transmite sursa citată.

În Marea Britanie, livrările de maşini noi Tesla au scăzut în iulie cu aproape 60% faţă de anul trecut, iar în Germania, declinul a fost de peste 55%, pe fondul competiţiei tot mai intense din partea producătorilor chinezi şi al controverselor legate de declaraţiile lui Musk şi relaţia sa cu administraţia Trump.