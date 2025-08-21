Texasul adoptă o nouă hartă electorală

Camera Reprezentanţilor din Parlamentul statului Texas a aprobat miercuri o modificare a circumscripţiilor electorale dorită de Donald Trump, care ar permite probabil republicanilor să câştige cinci locuri suplimentare în Congresul de la Washington în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului din 2026, informează news.ro.

Determinaţi de preşedinte, liderii republicani din Texas au decis să modifice harta electorală astfel încât votul democrat să fie diluat, o tehnică numită „gerrymandering”. Dintre cei 38 de deputaţi ai Texasului în Congresul de la Washington, 25 sunt în prezent republicani, iar ambiţia Casei Albe este de a creşte acest număr la 30 anul viitor.

Propunerea de redesenare a fost adoptată cu 88 de voturi "pentru" şi 52 de voturi "împotrivă". Acum trebuie să fie aprobată de Senatul local, cu majoritate republicană, înainte de a fi promulgată de guvernatorul republican Greg Abbott.

Democraţii, minoritari în parlamentul texan, au încercat cu greu să se opună.

Ei au fugit din stat la începutul lunii august, refugiându-se la Chicago sau New York, pentru ca cvorumul să nu fie atins. Plecarea lor a împiedicat republicanii să organizeze un vot asupra textului timp de mai bine de două săptămâni.

Ei denunţă în special dorinţa republicanilor de a „reduce la tăcere alegătorii din minorităţi printr-un „gerrymandering rasist”, considerând că noua hartă electorală diluează voturile electoratului afro-american şi hispanic, care, în majoritate, votează în mod tradiţional cu democraţii.

Însă întoarcerea lor în Texas, anunţată luni, a însemnat că drumul era liber pentru adoptarea noii hărţi electorale.

Ca răspuns la iniţiativa republicanilor texani, California, guvernată de democratul Gavin Newsom, şi-a anunţat intenţia de a redesenă la rândul său harta electorală a celui mai populat stat al ţării.

Guvernatorul şi parlamentarii californieni au prezentat luni un proiect de lege pentru organizarea unui referendum în acest sens.

Dacă alegătorii californieni o vor aproba la 4 noiembrie, parlamentul local, unde democraţii sunt majoritari, va putea introduce o nouă hartă care ar trebui să le asigure cinci locuri suplimentare în Congresul Statelor Unite, la fel ca în Texas.

„California şi californienii au fost ţinta preferată a administraţiei Trump şi nu vom sta cu mâinile în sân în timp ce aceasta ordonă Texasului şi altor state să fraudeze următoarele alegeri”, a afirmat Gavin Newsom într-un comunicat luni.

În afară de Texas, administraţia Trump ar dori, de asemenea, să redesenareze în favoarea sa hărţile din Ohio, Missouri sau Indiana.