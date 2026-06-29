The Guardian: Joe Biden îl critică pe Donald Trump în cadrul unei gale democrate

Fostul preşedinte Joe Biden lansează acuzaţii grave de corupţie şi incompetenţă la adresa actualului lider de la Casa Albă, Donald Trump, în timpul unui discurs susţinut sâmbătă în statul Maryland, relatează The Guardian.

Reuniunea politică din oraşul Hanover are ca scop sprijinirea Partidului Democrat pentru preluarea controlului asupra Congresului la alegerile din noiembrie, conform sursei citate.

„Este vorba de corupţie - corupţia, corupţia sfidătoare şi flagrantă”, a afirmat Joe Biden, informează sursa menţionată.

Acuzaţiile se bazează pe atribuirea fără licitaţie a unui contract guvernamental pentru Lincoln Memorial către un donator politic din Florida. De asemenea, discursul condamnă acţiunile administraţiei actuale pentru despăgubirea persoanelor implicate în atacul asupra Capitoliului din ianuarie 2021. Politica externă constituie un alt punct de dispută între cei doi lideri americani, mai adaugă The Guardian.

„El ne-a diminuat prestigiul pe plan mondial mai mult decât orice alt preşedinte din istorie”, a susţinut fostul şef de stat, notează sursa citată.

Fostul lider democrat acuză actuala conducere de distrugerea deliberată a relaţiilor din cadrul NATO, în contextul noului conflict militar din Iran. Acest discurs are loc la doi ani de la dezbaterea televizată din 2024, moment care a determinat retragerea lui Joe Biden din cursa prezidenţială în favoarea Kamalei Harris, conform sursei menţionate.