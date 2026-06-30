Uniunea Europeană şi China au convenit lansarea unei sesiuni de negocieri cu o durată de trei luni pentru evitarea unui război comercial generat de dezechilibrul anual de 360 de miliarde de euro din balanţa importurilor şi exporturilor, informează The Guardian.

Cele două părţi au semnat la Bruxelles prima declaraţie comună din ultimii şapte ani şi au deschis o consultare comercială oficială după săptămâni de tensiuni diplomatice, transmite sursa citată.

Exporturile chineze către spaţiul comunitar depăşesc importurile din blocul european cu un miliard de euro pe zi, notează agenţia Eurostat.

Deficitul comercial înregistrează o creştere nesustenabilă din perspectivă europeană, iar autorităţile de la Bruxelles urmăresc obţinerea unor rezultate concrete până la summitul din luna octombrie, conform documentului oficial.

Liderii europeni manifestă îngrijorări majore privind pierderea locurilor de muncă şi afectarea industriilor locale din cauza volumului masiv de mărfuri din China, transmite publicaţia britanică.

Asociaţiile industriale avertizează că livrările masive ameninţă să destabilizeze fabricile europene dependente de componente externe, informează sursa menţionată.

Dialogul bilateral trebuie să aducă rezultate tangibile înainte de următoarea reuniune programată la Beijing, a afirmat Maro¹ ©efèoviè, comisarul european pentru comerţ, potrivit The Guardian.

Oficialul european s-a întâlnit luni cu ministrul chinez al comerţului, Wang Wentao, în cadrul unei ofensive diplomatice, transmite sursa citată.

Consultările oficiale vizează patru domenii strategice: reechilibrarea schimburilor, controalele la exportul de pământuri rare, drepturile de proprietate intelectuală şi reformele Organizaţiei Mondiale a Comerţului, notează sursa menţionată.

„Pur şi simplu nu ne putem permite să continuăm în creşterea nesustenabilă a deficitului comercial din perspectivă europeană”, a declarat Maro¹ ©efèoviè, comisarul european pentru comerţ, conform The Guardian.

Obiectivul principal al consultărilor pentru comerţ şi investiţii constă în consolidarea dialogului la nivel ministerial pentru stabilizarea relaţiilor bilaterale, au precizat oficialii celor două puteri economice, potrivit sursei citate.

Discuţiile au loc într-un context în care companiile europene reclamă concurenţa neloială din sectoarele energiei verzi şi vehiculelor electrice, transmite sursa citată.

„UE şi China, în calitate de parteneri comerciali cheie, sunt de acord că obiectivul principal al TIC este consolidarea dialogului la nivel ministerial privind politicile de comerţ şi investiţii în vederea stabilizării şi echilibrării relaţiei noastre bilaterale”, au afirmat reprezentanţii ambelor delegaţii, potrivit publicaţiei britanice.