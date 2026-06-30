The Jerusalem Post: Opoziţia din Israel respinge guvernul de uniune propus de Benjamin Netanyahu

Liderul opoziţiei din Israel, Yair Lapid, respinge propunerea recentă a premierului Benjamin Netanyahu privind crearea unui guvern de uniune naţională şi acuză şeful executivului de manevre politice electorale, informează The Jerusalem Post.

Apelul prim-ministrului reprezintă o încercare de atragere a voturilor din blocul opoziţiei înaintea scrutinului parlamentar programat pentru luna octombrie, transmite sursa citată.

Reprezentanţii partidelor de opoziţie critică iniţiativa în contextul în care actuala coaliţie guvernamentală promovează legi controversate în Knesset, notează publicaţia israeliană.

„Nu veţi mai forma niciodată un alt guvern în Israel. Vor fi alegeri şi veţi pierde”, a declarat liderul opoziţiei, Yair Lapid, conform The Jerusalem Post.

Membrii opoziţiei contestă deciziile premierului de a înfiinţa o comisie politică de anchetă privind atacurile din 7 octombrie şi de a promova o lege care finanţează eschivarea de la serviciul militar, potrivit sursei citate.

Benjamin Netanyahu a construit întreaga carieră pe ură şi incitare, a afirmat Yair Lapid în cadrul unei conferinţe de presă, transmite sursa menţionată.

Politicianul exclude orice posibilitate de participare la un cabinet condus de actualul premier şi anticipează o pensionare politică a acestuia după scrutin, informează ziarul citat.

„Un om care a fost prim-ministru pe 7 octombrie şi nu şi-a asumat responsabilitatea, care a legitimat kahanismul, a normalizat corupţia, a sfinţit eschivarea de la recrutare şi, mai presus de toate, şi-a construit întreaga carieră politică pe ură şi incitare - nu vom sta cu el”, a afirmat Yair Lapid, potrivit publicaţiei.

Apelul la uniune reprezintă un mare paradox în condiţiile în care acţiunile guvernamentale din această săptămână divizează profund societatea israeliană, a declarat un alt lider politic din opoziţie, Gadi Eisenkot, transmite sursa citată.

Un procent de aproape 70% dintre cetăţenii ţării solicită înfiinţarea unei comisii de anchetă independente de stat, a precizat contracandidatul, conform textului. Noua propunere de alianţă constituie doar o strategie de imagine a premierului, notează The Jerusalem Post.