Ţigări de contrabandă, descoperite în podeaua unui autoturism, la Nădlac

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Nădlac, împreună cu poliţiştii Biroului de Poliţie Autostrada A1 Deva - Nădlac, au descoperit peste 26.000 de ţigarete de contrabandă ascunse într-un autoturism înmatriculat în Bulgaria, conform unui comunicat de presă.

Controlul a avut loc la începutul lunii februarie, arată sursa menţionată, în urma unor verificări aleatorii desfăşurate pe căile de comunicaţie din apropierea frontierei. Autoturismul era condus de un cetăţean bulgar, în vârstă de 40 de ani, potrivit comunicatului.

În urma controlului amănunţit, poliţiştii au identificat mai multe pachete de ţigări ascunse în podeaua maşinii, sub materialul textile, subliniază comunicatul, iar şoferul nu a putut prezenta documente de provenienţă pentru bunurile transportate.

Autovehiculul şi conducătorul auto au fost conduşi la sediul instituţiei pentru verificări suplimentare, unde s-a stabilit că în maşină se aflau peste 26.000 de ţigarete, a căror valoare este estimată la peste 34.000 de lei, potrivit comunicatului de presă.

Sursa citată adaugă că poliţiştii de frontieră au deschis cercetări pentru deţinerea şi transportul de produse accizabile nemarcate sau marcate necorespunzător, urmând ca la finalizarea anchetei să fie dispuse măsurile legale.