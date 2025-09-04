Ţigări de peste 1 milion de lei descoperite în două camioane la frontiera din Constanţa

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit 722.000 de ţigarete ascunse în două autocamioane înmatriculate în Republica Moldova, evaluate la peste 1 milion de lei, potrivit unui comunicat al instituţiei.

Cele două vehicule, conduse de cetăţeni moldoveni de 36, respectiv 35 de ani, circulau pe ruta Turcia - Republica Moldova şi figurau în acte cu transport de obiecte din ceramică. Deşi semiremorcile aveau aplicate sigiliile vamale ale autorităţilor turce, verificările au arătat urme de intervenţie la elementele de închidere.

În urma controlului fizic, poliţiştii au descoperit ţigaretele ascunse printre obiectele de ceramică, o parte netimbrate şi altele provenite din Turcia.

Întreaga cantitate a fost ridicată în vederea confiscării, iar cercetările sunt derulate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.