Tim Davie a transmis că BBC va lupta pentru jurnalism, drept răspuns la acuzaţiile lui Trump

Tim Davie a transmis faptul că agenţia de presă BBC va lupta împotriva acuzaţiilor lui Trump, aceasta nelăsându-se definită de către „duşmanii” ei, conform Al-Jazeera.

„Vom reuşi, şi această narativă nu va fi definită de către duşmanii noştri. Este narativa noastră. Cred că trebuie să luptăm pentru jurnalismul nostru.”, a precizat Davie.

Spusele acestuia vin în urma acuzaţiilor din partea preşedintelui american, după ce producătorii documentarului BBC au fost învinuiţi de măsluirea discursului preşedintelui în legătură cu protestele de la Capitoliu. Donald Trump a ameninţat BBC cu atacul în instanţă, dacă agenţia nu va retrage documentarul şi nu va oferi o compensaţie.

Conducerea BBC a recunoscut că documentarul transmite o informaţie eronată, dar aceasta a respins acuzaţiile de prejudecată sistemică, conform sursei citate.

Tim Davie şi Deborah Turness (Director al Ştirilor) au demisionat în urma controversei şi au lăsat BBC fără un lider, în timp ce aceasta se confruntă cu o anchetă guvernamentală ce vizează stilul de conducere şi aranjamentul reglementării.