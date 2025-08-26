Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Tot mai mulţi români construiesc în regie proprie pentru a reduce costurile cu până la 40%

A.B.
Miscellanea / 26 august, 11:53

După anii de boom imobiliar, în care achiziţia locuinţelor „la cheie” părea cea mai comodă opţiune, tot mai mulţi români aleg în prezent construcţia în regie proprie, potrivit unei analize realizate de platforma Vindem-Ieftin.ro. Motivele invocate sunt inflaţia, creşterea preţurilor la materiale, blocajele din zona publică şi lipsa de încredere în intermediari.

„Asistăm, practic, la o reluare a situaţiei din 2008. După criza imobiliară, românii nu au încetat să construiască, dar s-au implicat personal, au renunţat la dezvoltatori şi au ales să-şi gestioneze singuri construcţia, de la fundaţie la acoperiş. Acelaşi fenomen se întâmplă şi acum, în 2025”, afirmă Cosmin Răileanu, fondatorul Vindem-Ieftin.ro şi iniţiatorul reţelei Depozit Virtual.

Conform datelor colectate de companie, costul mediu pentru o locuinţă construită în regie proprie, la stadiul „la roşu”, variază între 350 şi 450 euro/mp. Pentru o casă de 100-150 mp, bugetul estimativ este de 35.000-65.000 de euro, cu până la 40% mai mic decât în cazul unei construcţii realizate de un dezvoltator. „Cu cât omul se implică mai mult, cu atât procentul de economisire creşte. Vedem economii de zeci de mii de euro obţinute doar pentru că beneficiarul a luat deciziile potrivite”, explică Răileanu.

Analiza arată că, în ultimul an, preţurile materialelor de construcţii au continuat să crească: cărămida s-a scumpit cu 17%, fierul beton cu 10-15%, panourile sandwich cu 10%, polistirenul şi vata minerală cu 5-8%, iar cimentul cu 3-5%. „Scumpirile reprezintă o tendinţă generalizată, care afectează întregul lanţ de aprovizionare. Chiar şi în regie proprie, dacă materialele nu sunt alese cu atenţie şi nu sunt comandate la momentul potrivit, costul total al construcţiei poate scăpa de sub control”, avertizează fondatorul Vindem-Ieftin.ro.

Totodată, reducerea investiţiilor publice a determinat multe companii de construcţii să îşi orienteze resursele către proiectele rezidenţiale private, ceea ce facilitează accesul beneficiarilor la echipe de execuţie. „Vor fi tot mai mulţi constructori care vor lucra cu beneficiari privaţi. Până acum nu exista această ofertă, iar oamenii cumpărau «gata construit» pentru că nu aveau altă opţiune. Acum însă, constructorii vin spre clientul final, iar regia proprie devine din ce în ce mai accesibilă”, precizează Răileanu.

Una dintre principalele surse de economisire rămâne achiziţia directă de la fabrici. „Prin Depozit Virtual, negociem centralizat la nivel naţional şi obţinem preţuri cu 15-25% mai mici. Dacă discutăm despre un proiect de 50.000-60.000 de euro, acest procent contează enorm”, menţionează specialistul.

Potrivit acestuia, alegerea de a construi în regie proprie reflectă şi o schimbare de mentalitate. „Românii nu mai acceptă să fie doar clienţi. Vor să fie parte activă în construcţia propriei case. Contextul economic actual, marcat de o piaţă comisionată la maximum, accelerează această transformare”, conchide Cosmin Răileanu.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 12:52)

    Romanii isi fac case in loc sa-si faca capital.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Curs valutar BNR

26 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0552
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3437
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3905
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8533
Gram de aur (XAU)Gram de aur470.7734

