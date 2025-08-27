TradeVille: 2Performant Network prinde viteză

După un început de an dificil, compania 2Performant Network a revenit pe creştere în al doilea trimestru, dar rămâne cu provocări la nivelul primului semestru. Managementul mizează pe noile proiecte şi pe consolidarea trendului pozitiv în a două parte a anului, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

2Performant Network este o companie românească de tehnologie de tip ”growth”, fiind, totodată, liderul pieţei de marketing afiliat din România. Compania dezvoltă şi operează platforma de marketing colaborativ 2Performant.com, prin care magazinele online pot colabora cu parteneri care le oferă posibilităţi de publicitate şi de generare de trafic online. Unul dintre punctele forte ale platformei rămâne procesul de gamificare, implementat prin BusinessLeague.com - un campionat de e-commerce care stimulează competiţia între afiliaţi şi magazine online. Acest format unic contribuie semnificativ la creşterea interacţiunii, implicării şi performanţei utilizatorilor în cadrul ecosistemului 2Performant. În ceea ce priveşte sursele de venit din marketing afiliat, acestea sunt în continuare diversificate şi includ patru componente principale: comisionul de reţea (calculat ca procent din vânzările generate prin platformă); abonamentele lunare pentru utilizarea platformei; taxele de onboarding (setup); comisioanele operaţionale.

La mijlocul anului 2024, CEO-ul companiei, Dorin Boerescu, care este şi preşedintele Consiliului de Administraţie, deţinea o participaţie de 32,27% din acţionariat, restul acţiunilor fiind împărţite între persoanele fizice (62,7%) şi cele juridice (4,9%). Compania este listată pe piaţa AeRO din decembrie 2020, iar începând cu luna ianuarie 2021, acţiunile 2P fac parte din indicele BETAeRO.

• Sectorul de marketing afiliat, în plină expansiune

Perspectivele pentru 2025 în industria marketingului afiliat sunt puternic optimiste, susţinute de creşterea continuă a pieţei globale şi de integrarea tehnologiilor emergente. Se estimează că industria va atinge o valoare de peste 31 de miliade de dolari până în 2031, susţinută de rata anuală compusă de creştere (CAGR) de 8%. În SUA, cheltuielile pe affiliate marketing sunt proiectate să ajungă la aproape 16 miliade de dolari până în 2028. Acest avans este determinat de extinderea comerţului online, creşterea importanţei dispozitivelor mobile şi integrarea influencerilor în strategii afiliate. De asemenea, 81% dintre branduri utilizează deja marketingul afiliat, iar rentabilitatea investiţiei (ROI) este, în medie, de 6,5 dolari pentru fiecare dolar investit, ceea ce confirmă eficienţa acestui canal. Pe termen mediu şi lung, evoluţia industriei va fi modelată de factori precum adoptarea pe scară largă a inteligenţei artificiale (AI), noile reglementări privind protecţia datelor şi integrarea omnichannel. AI va permite automatizarea trackingului, personalizarea ofertelor şi prevenirea fraudei, crescând eficienţa şi profitabilitatea campaniilor. În acelaşi timp, brandurile vor fi nevoite să adopte strategii bazate pe first-party data, ca urmare a eliminării cookie-urilor third-party. Influencer marketingul şi conţinutul generat de utilizatori (UGC) vor juca un rol tot mai important, în timp ce integrarea cu social commerce şi canale precum TikTok, YouTube şi email marketing vor transforma affiliate marketingul într-un instrument esenţial pentru creşterea pe multiple pieţe.

• 2Performant Network: pierderi în primul semestru

Compania a revenit în forţă acum, după un prim trimestru dificil, reuşind să raportze cifre în creştere, însă nu a reuşit să arate rezultate nete pozitive în primul semestru. Astfel, 2Performant a anunţat o cifră de afaceri pentru primele şase luni din 2025 de 22,7 milioane de lei (-4% în ritm anual), în timp ce trimestrial aceasta s-a ridicat la 11,5 milioane de lei (+6,4%). Printre cele mai mari surse de venit rămân comisionul de reţea (5,2 milioane de lei; -0,4%), abonamentele (1,1 milioane de lei; +8%). În acelaşi timp, veniturile operaţionale - cele care exclud comisionul afiliaţilor şi reflectă veniturile care îi rămân companiei, au ajuns la un nivel de 6,3 milioane de lei, în scădere cu 1,5% faţă de semestrul trecut. În 2025, compania a atras 180 de magazine, faţă de 104 în 2024, vânzările intermediate au scăzut cu 16%, iar valoarea coşului mediu a crescut cu 18,5%. Cheltuielile din exploatare au crescut cu 1% faţă de anul anterior, însumând 28,7 milioane de lei, dintre acestea cele mai mari ponderi fiind ocupate de alte cheltuieli din exploatare care includ comisioanele plătite afiliaţilor (72%). O creştere importantă s-a văzut în cheltuielile cu amortizarea şi ajustări, care au însumat 2,2 milioane de lei (+65% ). Această creştere reflectă intrarea în producţie a unor investiţii recente.

Rezultatul operaţional al companiei a însumat -2,1 milioane de lei - o pierdere de aproape cinci ori mai mare faţă de cea înregistrată anul trecut, iar EBITDA a fost de 139.038 lei - semnificativ sub cea din aceeaşi perioadă a anului trecut. Rezultatul net înregistrat de companie a însumat -2,4 milioane de lei, o pierdere mai mare faţă de anul trecut. Managementul rămâne optimist însă, subliniind că al doilea trimestru din 2025 a adus o îmbunătăţire faţă de primul trimestru şi a corectat parţial pierderile, iar menţinerea unui astfel de trend până la sfârşitul anului ar aduce o îmbunătăţire a rezultatelor.

Compania a realizat 39% din cifra de afaceri bugetată pentru acest an, în timp ce rămâne la o pierdere netă, notează TradeVille.

• Previziuni şi noutăţi

Potrivit bugetului aprobat pentru 2025, 2Performant estimează o cifră de afaceri de 60,3 milioane de lei, în creştere cu 25% faţă de cele 48,1 milioane de lei realizate în 2024, şi venituri totale din exploatare de 68,4 milioane de lei (+20%). În paralel, compania planifică o creştere controlată a cheltuielilor operaţionale la 66,5 milioane de lei (+15%), cu scăderi la cheltuielile de personal (-6%) şi provizioane (-96%), dar şi cu o creştere semnificativă a amortizărilor (+65%), ca urmare a investiţiilor în platformă. Pe baza acestor premise, 2Performant estimează un rezultat operaţional pozitiv de 1,9 milioane de lei, o îmbunătăţire majoră faţă de pierderea operaţională de 1,2 milioane de lei din 2024. La nivel net, compania ţinteşte un profit de 1,28 milioane de lei, comparativ cu o pierdere de 1,36 milioane de lei anul trecut. Marja EBITDA ar urma să crească de la 3,3% la 9,3%, iar marja netă să revină în teritoriu pozitiv, de la -2,8% la 2,1%, reflectând o îmbunătăţire clară a rentabilităţii şi eficienţă operaţională.

Compania a anunţat recent că tranzacţia Profitshare a fost anulată din cauza circumstanţelor noi apărute care au influenţat premisele tranzacţiei şi nu s-au mai întrunit condiţiile necesare. Astfel, compania şi-a reorientat atenţia către alte proiecte, precum relansarea marketplace-ului de influenceri din BusinessLeague şi lansarea aplicaţiei mobile BusinessLeague.

CEO-ul 2Performant a menţionat în raportul companiei că aceasta intenţionează să realizeze o majorare de capital şi că va oferi detalii la următoarea ediţie a Quartery Report (9 septembrie), eveniment la care TradeVille este partener.

• 2Performant pe grafic: pierdere anuală de peste 34%

De la începutul anului şi până acum (YTD), acţiunile 2P au scăzut cu 13,3%, realizând un minim local în prima jumătate a lunii martie. În utimele 12 luni, acţiunile au adus o pierdere de 34,7%. Spre comparaţie, indicele BETAeRO, care reprezintă piaţa AeRO de la BVB, a crescut cu 8,1% YTD şi e pe scădere cu 6,6% anual. După ce au evoluat în 2024 pe un trend descendent, acţiunile 2Performant au conturat un trend lateral în 2025, tranzacţionându-se între 1,35 şi 1,7 lei. Acestea continuă să se afle sub media mobilă de 200 zile, ceea ce arată că preţul este încă sub o presiune de scădere.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în 2Performant

Oportunităţi

România oferă un mediu propice comerţului online: Piaţa de e-commerce din România a atins 7,7 miliarde de euro în 2024 şi este prognozată să depăşească 8 miliarde de euro în 2025, cu un ritm anual de creştere de 8%, peste avansul economiei naţionale, de 1%. Extinderea este impulsionată de zonele rurale datorită îmbunătăţirii logisticii şi metodelor de plată.

Lider pe piaţa locală: 2Performant este liderul pieţei de marketing afiliat din România şi cea mai mare sursă locală de trafic pentru magazinele online autohtone, cu peste 7 milioane de vânzări facilitate, în valoare de 728 milioane de euro până la jumătatea anului 2025.

Model de business diversificat: Domeniul de activitate al advertiserilor din platforma 2Performant este extrem de variat, acoperind 23 de sectoare diferite, inclusiv modă, cărţi, tehnologie, farma, auto şi servicii financiare. Această diversificare reduce dependenţa companiei de un singur sector şi contribuie la stabilitatea veniturilor.

Gamificarea experienţei: 2Performant a transformat experienţa utilizatorilor prin gamificare, integrând în platforma BusinessLeague.com un mecanism competitiv unic în e-commerce. Utilizatorii sunt clasificaţi în ligi pe baza performanţei (de la Freelancers la Unicorns), iar sistemul de scoring, provocările şi clasamentele dinamice asigură promovări, retrogradări şi recunoaşterea celor mai buni afiliaţi şi advertiseri.

Strategii de extindere: Printre principalele direcţii strategice de dezvoltare ale 2Performant se numără extinderea internaţională şi creşterea prin achiziţii. Compania vizează consolidarea prezenţei în Europa şi explorarea oportunităţilor din SUA, urmând să valorifice experienţa acumulată pe pieţele din România şi Bulgaria.

Riscuri

Concurenţă acerbă: Industria marketingului afiliat este marcată de o competiţie intensă, dominată de jucători mari, inclusiv platforme internaţionale şi marketplace-uri cu resurse semnificative. Aceştia câştigă tot mai mult teren prin politici de preţ agresive, pachete integrate de servicii şi ecosisteme tehnologice avansate.

Mediul macroeconomic şi geopolitic incert: Activităţile companiei sunt sensibile la ciclurile economice şi la condiţiile generale de piaţă. Crizele internaţionale, mediile economice instabile sau turbulenţele socio-politice pot afecta negativ operaţiunile şi stabilitatea financiară, limitând accesul la finanţare şi reducând lichiditatea.