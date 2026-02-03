TradeVille: Apple - venituri susţinute de cererea pentru iPhone şi de redresarea din China

Apple Inc. din SUA a publicat rezultate peste aşteptări pentru primul trimestru din anul fiscal 2026, raportând o creştere a veniturilor cu 16% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, susţinută de cererea puternică pentru iPhone şi de o revenire accentuată în China. Totodată, pentru al doilea trimestru fiscal, Apple estimează o creştere a veniturilor cu 13%-16%, peste aşteptarea analiştilor, de 10%, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

• Concluzii-cheie

Rezultatele financiare

Venituri: 143,76 miliarde de dolari, +16% vs primul trimestru din anul fiscal 2025, peste estimările analiştilor (138,48 miliarde de dolari)

Profit net: 42,1 miliarde de dolari, +16% vs anul trecut

Profit pe acţiune (EPS) ajustat: 2,84 dolari, +19%, peste estimări (2,67 dolari)

Marja brută: 48,2%, peste ghidajul companiei şi peste estimările analiştilor (47,45%)

Dividende şi răscumpărări: 29 de miliarde de dolari, ducând valoarea cumulată către acţionari la peste 1 trilion de dolari.

Cheltuielile de capital: 2,37 miliarde de dolari, în scădere faţă de 2,94 miliarde de dolari anul trecut

Cheltuieli de cercetare şi dezvoltare: 10,89 miliarde de dolari, de la 8,27 miliarde de dolari anul trecut

Segmente de activitate

iPhone: 85,27 miliarde de dolari (+23% vs anul trecut), peste estimarea analiştilor, de 78,65 miliarde de dolari, atribuită vânzărilor puternice ale modelelor iPhone 17, lansate în septembrie

Mac: 8,39 miliarde de dolari (-7% vs anul trecut), sub aşteptările consensuale, de 8,95 miliarde de dolari

iPad: 8,60 miliarde de dolari (+6% vs anul trecut) vs. 8,13 miliarde de dolari estimat (jumătate dintre cumpărătorii de iPad din trimestru nu mai deţinuseră anterior un astfel de dispozitiv)

Wearables, Home & Accessories (AirPods, Apple Watch, Vision Pro): 11,49 miliarde de dolari (-2% vs anul trecut), ratând estimările de 12,04 miliarde de dolari

Servicii (include abonamente iCloud şi Apple Music): 30,01 miliarde de dolari (+14% vs anul trecut), aproximativ în linie cu estimările de 30,07 miliarde de dolari (audienţa Apple TV a crescut cu 36% în decembrie faţă de anul anterior)

China, motorul de creştere

Vânzări în China: +38%, la 25,53 miliarde de dolari, semnificativ peste prognozele de 20,8 miliarde de dolari

Vânzări în Europa: +13%, la 38,15 miliarde de dolari vs 40 de miliarde de dolari aşteptate

Restul regiunii Asia-Pacific: +18%, la 12,14 miliarde de dolari vs 11,39 miliarde de dolari, aşteptări

Vânzări în Japonia: +4,7%, la 9,41 miliarde de dolari vs estimări de 9,5 miliarde de dolari

America: +11%, la 58,53 miliarde de dolari vs 58,85 miliarde de dolari aşteptate

Reacţia post-raportare

After-hours: Acţiunile Apple au urcat cu până la 3,5% în sesiunea after-hours din 29 ianuarie, după publicarea rezultatelor, pentru ca ulterior să îşi reducă avansul la aproximativ 1%.

Mişcarea aşteptată: +/-3,83%

Motivul creşterii temperate: percepţia că Apple rămâne în urmă în cursa pentru inteligenţa artificială, mesajul managementului a fost prudent şi preocupări legate de costuri mai ridicate cu componentele

La finalul şedinţei de vineri: +0,5%

Evoluţie de la începutul anului: -5% vs S&P 500 +1,3%

• Mesaje-cheie din conferinţa cu investitorii şi perspective

Estimări pentru al doilea trimestru din anul fiscal 2026

Venituri totale: 107,8-110,66 miliarde de dolari (peste estimarea analiştilor, de 104,84 miliarde de dolari), +13%-16% vs al doilea triemstru din anul fiscal 2025 vs +10% aşteptat de analişti

Cheltuieli operaţionale: 18,4-18,7 miliarde de dolari, uşor peste nivelul din trimestrul întâi

Segmentul Servicii: creştere similară cu primul trimestru fiscal (aproximativ 14%)

Marja brută: 48% - 49% (valoarea medie a intervalului ar însemna o marjă mai ridicată decât cea din primul trimestru)

Kevan Parekh, CFO:

”AI va necesita investiţii suplimentare peste planul nostru obişnuit de dezvoltare a produselor”.

Tim Cook, CEO:

”Am stabilit un record istoric al utilizatorilor care au făcut upgrade în China şi am înregistrat o creştere de două cifre a clienţilor care au trecut de la alte branduri. În China, Apple a înregistrat un impuls mult peste aşteptări”.

”Avem, fără îndoială, cele mai bune platforme din lume pentru AI”.

”A fost un trimestru excelent în India. Ne place foarte mult ce vedem acolo. Este a doua cea mai mare piaţă de smartphone-uri din lume şi a patra cea mai mare piaţă de PC-uri. În pofida unei istorii solide de creştere, avem încă o cotă modestă, ceea ce înseamnă că există o oportunitate uriaşă pentru noi”.

Accesul Apple la componentele de memorie

Limitările actuale nu sunt generate în principal de deficitul de memorie, deşi preţurile cresc pe fondul cererii venite din zona AI, ci principala constrângere pentru Apple ţine de accesul la capacităţile de producţie pe noduri avansate pentru cipurile A şi M.

CEO-ul Apple a declarat că majorarea preţurilor memoriei va avea un impact mai vizibil în perioada următoare, chiar dacă efectul a fost limitat în trimestrul anterior. ”Nu aş vrea să speculez asupra acestui aspect”, a declarat acesta.

Pe termen mai lung, compania continuă strategia de relocare parţială a producţiei, majorând achiziţiile de cipuri fabricate în SUA la 20 de miliarde de unităţi în 2025, peste obiectivul iniţial (19 miliarde de unităţi).

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Apple

< >Oportunităţi

Parteneriat: Compania a anunţat un parteneriat cu Google pentru utilizarea modelului Gemini AI în cadrul software-ului Apple Intelligence

Achiziţii: Compania a anunţat achiziţia Q.ai, un startup AI specializat în tehnologii de inteligenţă artificială pentru audio, pe 1,6 miliarde de dolari

Creştere: Vânzările de iPhone au marcat cea mai mare creştere din al patrulea trimestru din 2021 şi până în prezent

Cota de piaţă: Apple a ajuns la o cotă de 20% din piaţa globală a smartphone-urilor în 2025 (faţă de 18% în 2024), uşor peste Samsung

Riscuri

Presiuni: Deficitul de memorie şi preţurile în sus ar putea determina, în timp, compania să majoreze preţurile iPhone-urilor şi ale altor produse pentru a compensa costurile mai ridicate cu memoria.

• Sentimentul pieţei

Ce au urmărit analiştii: Au insistat asupra constrângerilor de ofertă, a preţurilor memoriei şi monetizării AI, afişând un ton uşor sceptic spre neutru, în special privind sustenabilitatea marjelor şi impactul presiunilor de cost.

Reacţia management: Managementul a menţinut un ton încrezător în declaraţiile pregătite: ”Am toată încrederea că cele mai bune lucruri sunt încă înaintea noastră”

Opinii: ”Considerăm că strategia de creştere a Apple în următorii ani ar putea continua să se bazeze pe noi factori de formă şi produse noi, în timp ce comercializarea şi monetizarea AI rămân provocatoare. Nu doar că utilitatea AI pentru consumatori este încă neclară, dar creşterea rapidă a preţurilor memoriei ar putea face aplicaţiile de AI pe dispozitiv mai dificil de justificat din punct de vedere financiar în următorii doi ani”, au transmis analiştii Jefferies.

Îngrijorări: ”Menţinerea acestei dominanţe este mai incertă ca niciodată şi depinde de deciziile corecte privind preţurile şi dezvoltarea următoarei generaţii de dispozitive, în special wearables şi mult aşteptatul iPhone pliabil”, a declarat un analist de la Emarketer.

Preţ ţintă: În următoarele 12 luni, preţul ţintă mediu are un potenţial de creştere de 13%, la 192,3 dolari, cu o prognoză maximă de creştere de 43% şi o prognoză minimă de -16%, potrivit Alpha Spread.

Recomandări analişti: 22 ”Buy”, 18 ”Hold” (conform WSJ)

Rating: JPMorgan a majorat preţul ţintă după raportarea rezultatelor, de la 315 la 325 de dolari, în timp ce UBS a menţinut ţinta de preţ la 280 de dolari.

• Evaluare

P/E forward Apple: 31,02x, cu 25% peste mediana sectorului (24,82x), conform SeekingAlpha

P/E peers: Xiaomi (P/E 19,19x)

P/E forward S&P 500: 23,76x, conform YCharts