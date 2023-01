TradeVille: "Bank of America Corporation - performanţă de top pe Wall Street"

Vineri, Bank of America a raportat un profit net peste aşteptările analiştilor, în trimestrul al patrulea al lui 2022.

Unitatea de "Consumer Banking" a reprezentat principalul motor de creştere a performanţei băncii, care s-a descurcat, în general, mai bine decât rivalii de pe Wall Street, conform unui raport elaborat în cadrul Departamentului de Analiză Tradeville.

În contextul în care anticipează o recesiune "blândă" în acest an, Bank of America majorează provizioanele, măsură care ar putea avea influenţe favorabile asupra profitabilităţii, în condiţiile în care temerile nu se vor adeveri.

• Despre Bank of America

Bank of America este una dintre cele mai mari instituţii financiare globale, operând preponderent în SUA, dar şi în alte 35 de ţări. Principalele produse şi servicii ale băncii sunt: operarea conturilor bancare, constituirea de depozite şi acordarea de credite ("Consumer Banking"); consultanţă în investiţii ("Investment Banking"), administrarea activelor şi averilor, dar şi altele. Clientela băncii este alcătuită din persoane fizice, companii (mici, mijlocii şi mari), precum şi din instituţii publice şi guverne. Doar în SUA banca deserveşte peste 68 de milioane de clienţi, prin intermediul uneia dintre cele mai mari infrastructuri bancare (reţele de sucursale şi ATM-uri) din ţară. Banca este recunoscută ca fiind cea mai bună din SUA, îndeosebi pentru persoane fizice şi IMM-uri.

• Rezultate financiare recente - o analiză comparativă

Bank of America a încheiat ultimul trimestru din 2022 raportând venituri bancare şi EPS peste aşteptări. În fiecare trimestru din anul 2022, EPS al Bank of America a depăşit aşteptările analiştilor. În ultimul trimestru al anului trecut, EPS realizat a fost de 0,85 USD/acţiune, cu 10,4% peste nivelul estimat de analişti.

La nivelul anului 2022, Bank of America a raportat cea mai mică scădere a profitului net (atribuibil acţionarilor societăţii mamă) dintre băncile de pe Wall Street care au raportat vineri. În principal, scăderea profitabilităţii s-a datorat înregistrării de costuri privind constituirea provizioanelor aferente pierderilor din împrumuturi de 2,5 miliarde dolari. Anul trecut, banca raporta reluări de aproape 4,6 miliarde dolari ale acestor provizioane. J.P. Morgan Chase & Co., cea mai mare bancă americană, nu a fost la fel de performantă din cauza unei creşteri ample a cheltuielilor planificate.

În trimestrul al patrulea din 2022, profitul net al băncii a contribuit decisiv la creşterea ratei fondurilor proprii ("CET1 ratio"), de la 11% (în T3 2022), la 11,2%, în contextul în care banca a continuat să răsplătească acţionarii cu dividende şi răscumpărări de acţiuni proprii.

• Diviza de "Consumer Banking" rămâne cea mai performantă

Divizia de "Consumer Banking" a contribuit cel mai mult la formarea profitului net anual (incluzând interesele minoritare), după ce, la T4 2022, profitul net a atins valoarea record de aproape 3,6 miliarde dolari. Cheltuielile consumatorilor s-au menţinut robuste, în ciuda contextului dificil de piaţă. Valoarea totală a tranzacţiilor cu cardurile de credit şi de debit din 2022 a fost de peste 860 miliarde dolari (+9,5% faţă de 2021). Tranzacţiile totale ale clientelei băncii în 2022 însumau 4,2 trilioane dolari (+10% vs. 2021).

Bank of America a constituit aproape 1 milion de noi conturi curente în anul 2022, o creştere de două ori mai mare faţă anul 2019, care a precedat începutului pandemiei COVID-19. Portofoliul de credite acordate a depăşit 1 trilion de dolari, fiind în creştere cu 6,8% comparaiv cu anul 2021, când acesta se situa la 979,1 miliarde dolari. La finalul trimestrului al patrulea 2022, rată creditelor neperformante era de 0,37% (vs. 0,36% în T4 2019 - înainte de pandemie; vs. 3.75% în T4 2009 - an al crizei financiare globale).

Dincolo de această divizie, activitatea de tranzacţionare de piaţă a băncii a avut cel mai bun ultim trimestru din istorie.

• Perspective pentru Bank of America şi sectorul bancar american

În deceniul 2013-2022, cele mai mari şase bănci americane au realizat un profit cumulat de aproape 1 trilion de dolari. Cel mai profitabil an al acelei perioade a fost 2021. În majoritatea anilor din perioada respectivă, intervalul superior în care se situa rata dobânzii de politică monetară nu depăşea 1%.

În contextul în care Fed ar putea majora dobânzile până la peste 5%, în acest an, Bank of America anticipează, în scenariul său de bază pentru 2023, o recesiune "blândă". Bank of America nu a furnizat previziuni pentru anul 2023.

În aceste condiţii de piaţă, profitabilitatea băncii continuă să fie afectată, în principal de cheltuielile cu provizioanele aferente pierderilor din creditare. În condiţiile în care riscurile de piaţă nu s-ar manifesta la amploarea anticipată de către Bank of America (şi reflectată în nivelul provizioanelor), aceste cheltuieli pot fi reluate pe venituri, contribuind la creşterea profitabilităţii, precum au făcut-o în anul 2021 (cu profituri record pentru băncile americane, în ultimii zece ani). Băncile menţin un nivel suficient de capital pentru a absorbi şocurile potenţiale.

Pentru Bank of America, dobânzile ridicate şi comportamentul consumatorilor ar putea rămâne principalul motor de creştere şi în acest an. Banca observă că clienţii au suficiente disponibilităţi pentru a cheltui în continuare, deşi dinamica anuală a cheltuielilor consumatorilor s-ar afla pe un trend descendent.

În condiţiile în care piaţa şi proiecţiile FOMC anticipează că Fed va începe să reducă dobânzile anul viitor, activitatea de consultanţă bancară de investiţii, care a intrat în declin în 2022, ar putea redeveni un factor decisiv pentru performanţele băncii. Faţă de alţi rivali de pe Wall Street, precum Goldman Sachs, care au anunţat concedieri de personal, Bank of America nu planifică asemenea măsuri.

• Dividende şi răscumpărarea acţiunilor proprii

Bank of America plăteşte dividende cu regularitate acţionarilor. Ultimul dividend trimestrial acordat acţionarilor a fost de 0,22 dolari, ceea ce a corespuns unui randament anualizat de 2,32%, la data cum-dividend. Potrivit site-ului dividendmax.com, următorul dividend trimestrial ar urma să fie declarat pe 1 februarie 2023, având ca dată ex-dividend estimată 2 martie 2023 (cu data plaţii pe 31 martie 2023).

În 2022, valoarea totală a răscumpărărilor de acţiuni proprii a fost mai mică faţă de anii precedenţi, situându-se la 5,5 miliarde dolari, depăşind rivali ca Citigroup sau J.P. Morgan. La conferinţa cu analiştii, reprezentanţii băncii au dat de înţeles că volumul răscumpărărilor de acţiuni proprii ar putea creşte în trimestrele următoare, dat fiind faptul că rata fondurilor proprii s-a apropiat de ţinta de 11,4%.

