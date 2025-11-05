Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
TradeVille: ExxonMobil - rezultate susţinute de producţia record din Guyana şi Permian

F.A.
Ziarul BURSA #Companii / 5 noiembrie

TradeVille: ExxonMobil - rezultate susţinute de producţia record din Guyana şi Permian

ExxonMobil Corp. din SUA a înregistrat rezultate solide în trimestrul al treilea din 2025, susţinute de producţia record din Guyana şi Permian şi de lansarea anticipată a unor proiecte majore. Managementul companiei petroliere menţine o perspectivă optimistă, axată pe eficienţă, inovaţie şi disciplină financiară, în pofida unui context de piaţă volatil, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

Concluzii-cheie

Rezultatele financiare:

Venituri: 3 miliarde de dolari, -5,2% în ritm anual, -1,4% vs prognozele analiştilor;

Profit net: 1 miliard de dolari, +13,8% vs al doilea trimestru din 2025;

Profit pe acţiune (EPS) ajustat: 88 de dolari, -2,1% anual, +3,2% vs prognozele analiştilor;

Producţie record: Producţia offshore din Guyana a atins un record trimestrial de peste 700.000 de barili/zi, iar activele din Bazinul Permian au depăşit 1,7 milioane de barili/zi, stabilind un nou maxim. În total, Exxon a produs 4,8 milioane de barili/zi în trimestru.

Proiecte-cheie pentru creşterea profitului: Pentru 2025, compania estimează că noile proiecte vor contribui cu peste 3 miliarde de dolari la profit, la preţuri şi marje constante. Darren Woods, CEO al companiei, a menţionat că, în total, zece proiecte vor constitui baza planurilor de creştere a profitului şi a fluxurilor de numerar până în 2030.

Dividende şi răscumpărări: În trimestrul al treilea, compania a plătit 4,2 miliarde de dolari sub formă de dividende şi a răscumpărat acţiuni în valoare de 5,1 miliarde de dolari, fiind în grafic pentru atingerea obiectivului anual de răscumpărare de 20 de miliarde de dolari. De asemenea, dividendul trimestrial a fost majorat cu 4%, la 1,03 dolari/acţiune. Randamentul anualizat al dividendului este de 3,5%, notează TradeVille.

Segmente de activitate:

Upstream: venit 29,5 miliarde de dolari (+4% anual), profit 5,7 miliarde de dolari (-6%); producţie record în Guyana şi Permian, susţinută de lansarea timpurie a proiectului Yellowtail şi aprobarea Hammerhead.

Energy Products: venit 36,5 miliarde de dolari (+2% anual), profit 1,84 miliarde de dolari (+11%); Volum record de rafinare şi marje mai mari din cauza perturbărilor de aprovizionare la nivel global.

Chemical Products: venit 12,3 miliarde de dolari (-8%), profit 0,52 miliarde de dolari (-56%); Marje mai slabe şi costuri crescute în China, compensate de vânzări record de produse high-value.

Specialty Products: venit 6,1 miliarde de dolari (-3%), profit 0,74 miliarde de dolari (-6%); Marje mai slabe şi volume sezoniere reduse, extindere în materiale pentru baterii prin achiziţia Superior Graphite.

Reacţia pieţei post-raportare

After-hours: Acţiunile Exxon au scăzut iniţial cu 1,8% în şedinţa de vineri, dar au recuperat ulterior pierderile, închizând aproape neschimbate, la 114,64 dolari.

Mişcarea aşteptată: +/-1,7%

Motivul: Creşterea gradului de îndatorare într-un context de scădere a preţurilor petrolului, combinaţie care în trecut a generat probleme pentru companiile din energie. Datoria netă a ExxonMobil a crescut cu peste 3 miliarde de dolari faţă de trimestrul precedent, evoluţie corelată cu fluxurile de numerar mai mici şi cu intensificarea investiţiilor şi achiziţiilor în trimestrul al treilea din 2025.

Mesaje-cheie din conferinţa cu investitorii şi perspective

Perspective:

Perspective generale 2025-2030: 8 din 10 proiecte-cheie deja operaţionale, profitabilitate Upstream în creştere, producţie Permian vizată la 2,3 milioane barili echivalent petrol (bep)/zi până în 2030, menţinerea unui program anual de răscumpărare de 20 de miliarde de dolari.

Perspective operaţionale (ultimul trimestru din 2025 şi 2026): producţie totală 4,7 milioane bep/zi în 2025 (+9% vs 2024), CAPEX sub 27-29 miliarde de dolari. De la începutul anului 2025 (YTD), CAPEX-ul a fost cu 14,7% mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, însumând 20,9 miliarde de dolari.

Perspective financiare şi de rentabilitate: peste 6 miliarde de dolari economii suplimentare în 2025 şi peste 18 miliarde de dolari până în 2030, datorie netă menţinută la 9,5%.

Perspective pe segmente: creştere în Guyana şi Permian, marje volatile în rafinare, cerere solidă pentru produse high-value şi extindere în materialele pentru baterii.

Kathryn Mikells, CFO, despre dividende: ”Analizăm rata de creştere a dividendului pe o perioadă lungă de timp, raportat atât la competitorii internaţionali din industrie, cât şi la indicele S&P şi la sectorul industrial în general. Pe baza acestor criterii, considerăm că ne aflăm într-o poziţie foarte bună”.

Darren Woods, CEO, despre profitabilitatea per baril, dublă faţă de 2019: ”Dacă ne uităm începând din 2019, când am început să implementăm această strategie, am realizat peste 14 miliarde de dolari în economii structurale. În medie, asta înseamnă aproximativ 2,5 miliarde de dolari de reduceri de costuri structurale în fiecare an”.

Cel mai mare profit pe acţiune: ”În al treilea trimestru am obţinut cel mai ridicat profit pe acţiune comparativ cu alte trimestre având un context similar al preţurilor”, mai spune Darren Woods.

Dividende: ”Suntem extrem de atenţi la angajamentul pe care îl avem faţă de dividende şi la contextul în care acesta se va manifestă de-a lungul anilor, pe măsură ce traversăm diferite cicluri ale mărfurilor. Credem că este important să fim încrezători în ceea ce facem şi să anticipăm evoluţia acestor cicluri”, conform afirmaţiilor lui Darren Woods.

Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în ExxonMobil

Oportunităţi

Diversificare prin materiale pentru baterii: achiziţia Superior Graphite permite intrarea pe piaţa materialelor anodice, estimată la 40 de miliarde de dolari, oferind expunere la segmentul de mobilitate electrică.

Avans tehnologic în explorare: utilizarea supercomputerului Discovery 6 în procesarea seismică din Guyana accelerează identificarea resurselor şi optimizează forajul.

Eficienţă operaţională: reducerea costurilor de peste 14 miliarde de dolari faţă de 2019 şi ţinta de 18 miliarde de dolari până în 2030 îmbunătăţesc profitabilitatea per baril.

Riscuri

Sensibilitate la marjele de rafinare: volatilitatea marjelor Energy Products poate genera oscilaţii trimestriale ale profitului operaţional.

Riscuri de execuţie în proiecte majore: proiecte precum Hammerhead sau Singapore Resid Upgrade depind de stabilitatea costurilor şi de reglementările locale, ceea ce poate afecta rentabilitatea planificată.

Sentimentul pieţei

Ce au urmărit analiştii: alocarea capitalului, impactul tehnologiei, sustenabilitatea dividendului.

Ton general: neutru spre pozitiv.

Reacţia managementului: încrezătoare şi fermă (”suntem mulţumiţi de progresele făcute”, ”rămânem într-o ligă proprie”).

Comparaţie faţă de trimestrul anterior: accent mai mare pe disciplină investiţională şi proiecte low-carbon.

Preţ ţintă: 127 de dolari, cu un potenţial de creştere estimat de +10,9% faţă de preţul curent (interval: 105-156 dolari).

Recomandări analişti: ”Moderate Buy”, bazat pe 20 de evaluări - 10 ”Hold”, 8 ”Buy” şi 2 ”Strong Buy”.

Evaluare

P/E forward Exxon: 77x, cu 26,6% peste mediana sectorului (13,24x), conform Seeking Alpha.

P/E forward S&P 500: 04x, conform YCharts.

Sursele menţionate de TradeVille în această analiză sunt: raport companie, prezentare rezultate financiare, Microsoft Investor Relations, SeekingAlpha, Investopedia, YCharts, MarketScreener.

Investiţia în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanţele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziţie şi fluctuaţiile valutei pot influenţa randamentul investiţiei. Cotaţiile afişate sunt cele de la sfârşitul zilei precedente de tranzacţionare.Lista potentialelor conflicte de interese, research-uri din ultimele 12 luni. Nu există instrument financiar fără risc.

