TradeVille: Microsoft - performanţă confirmată cu rezerve

Microsoft Corp. din SUA a raportat un trimestru solid, cu rezultate peste aşteptări, susţinute de cererea puternică pentru soluţii AI şi de noul acord cu OpenAI. Creşterea diviziei Azure a fost peste estimările pieţei, deşi a încetinit uşor faţă de trimestrul anterior, managementul semnalând că cererea continuă să depăşească oferta. În ciuda rezultatelor bune, acţiunile au scăzut cu 6% în after-hours, investitorii reacţionând la nivelul cheltuielilor mai ridicate decât era anticipat şi la persistenţa constrângerilor de capacitate din cloud, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

• Concluzii-cheie

Rezultate financiare

Venituri: 81,27 miliarde de dolari în al doilea trimestru din anul fiscal 2026, +17% vs acelaşi interval din exerciţiul fiscal 2025, peste estimările analiştilor (80,27 miliarde de dolari)

Profit net: 38,46 miliarde de dolari, +60% vs anul trecut, susţinut de un aport de 7,6 miliarde de dolari din partea OpenAI

Profit pe acţiune (EPS) ajustat: 4,14 dolari, +24%, peste estimări (3,97 dolari)

Angajamente comerciale restante (contracte care urmează să fie recunoscute ca venituri): +110%, la 625 de miliarde de dolari, susţinute de angajamentul OpenAI de a utiliza servicii cloud Microsoft în valoare de 250 de miliarde de dolari în cursul trimestrului. Aproximativ 45% din aceste obligaţii comerciale sunt legate de OpenAI.

Dividende şi răscumpărări: 12,7 miliarde de dolari către acţionari, +32% anual

Cheltuielile de capital au crescut cu 55% anual, până la 37,5 miliarde de dolari, peste estimările pieţei, de 34,31 miliarde de dolari

Segmente de activitate

Intelligent Cloud (include Azure): venituri de 32,91 miliarde de dolari (+29% vs anul trecut), peste estimarea analiştilor, de 32,40 miliarde de dolari

Azure: venituri +39%, faţă de un avans de 40% în trimestrul fiscal anterior, uşor sub estimările de 39,4%

Productivity and Business Processes (include Office şi LinkedIn): venituri de 34,12 miliarde de dolari (+16% vs anul trecut), peste estimările de 33,48 miliarde de dolari

Divizia More Personal Computing (include Windows, publicitatea în căutări, dispozitivele şi jocurile video): venituri de 14,25 miliarde de dolari (-3% vs anul trecut), sub estimarea de 14,38 miliarde de dolari a analiştilor, în principal din cauza performanţei sistemului Xbox

Reacţia post-raportare

After-hours: Acţiunile Microsoft au scăzut cu 6% în tranzacţiile after-hours din 28 ianuarie

Mişcarea aşteptată: +/-4,57%

Motivul scăderii: Încetinirea ritmului de creştere Azure, cheltuieli de capital peste aşteptări, dependenţă ridicată de OpenAI şi constrângeri de capacitate în infrastructura AI

La finalul şedinţei din 29 ianuarie: -10%

Evoluţie ultimele trei luni: -11%, vs S&P 500 cu +1%

• Mesaje-cheie din conferinţa cu investitorii şi perspective

Estimări pentru al treilea trimestru din anul fiscal 2026

Venituri totale: 80,65-81,75 miliarde de dolari (valoarea medie a intervalului, de 81,2 miliarde de dolari, este în linie cu estimarea analiştilor, de 81,19 miliarde de dolari), +15%-17% vs al treilea trimestru din anul fiscal 2025

Marja operaţională: 45,1%, sub consensul de 45,5%

Productivity and Business Processes: 34,25-34,55 miliarde de dolari (creştere de 14%-15%)

Intelligent Cloud: 34,1-34,4 miliarde de dolari (creştere de 27%-29%)

Veniturile Azure: +37%-38% (vs 37,1% aşteptat)

More Personal Computing: 12,3-12,8 miliarde de dolari

Amy Hood, CFO:

”Restul obligaţiilor comerciale rămase de performanţă este mai mare decât la majoritatea competitorilor, mai diversificat decât la majoritatea competitorilor şi, sincer, avem un nivel foarte ridicat de încredere în el”.

Hood a respins ideea că investitorii ar trebui să facă o legătură directă între cheltuielile de capital şi veniturile Azure: ”Uneori cred că este mai util să privim ghidajul pentru Azure ca pe un ghid al capacităţii alocate, adică ce putem livra efectiv în termeni de venituri”.

Satya Nadella, CEO:

”Suntem abia la începutul fazelor de difuzie a AI şi deja Microsoft a construit o afacere AI mai mare decât unele dintre cele mai importante linii de business ale noastre”.

”Per total, am adăugat aproape un gigawatt de capacitate doar în acest trimestru”.

Nadella a detaliat evoluţii majore de infrastructură, inclusiv ”o creştere cu 50% a throughput-ul într-una dintre cele mai voluminoase sarcini, inferenţa OpenAI care alimentează Copilot”, precum şi lansarea acceleratorului Maia 200, care ”oferă peste 10 petaFLOPS la precizie FP4 şi un TCO îmbunătăţit cu peste 30% faţă de cea mai recentă generaţie de hardware din flota noastră”.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Microsoft

Oportunităţi

Anunţuri: În cursul trimestrului, Microsoft a anunţat că va majora preţurile abonamentelor comerciale pentru suita Office, iar Anthropic a comunicat intenţia de a achiziţiona servicii cloud în valoare de 30 de miliarde de dolari şi de a contracta până la un gigawatt de capacitate suplimentară de calcul de la Microsoft.

Cloud: Microsoft Cloud a depăşit pentru prima dată pragul de 50 de miliarde de dolari venituri, ajungând la 51,5 miliarde de dolari, în creştere anuală cu 26%.

Capacitate: În octombrie, compania a anunţat că îşi va dubla capacitatea centrelor de date în următorii doi ani şi că va cheltui mai mult decât estimase iniţial pentru infrastructura AI, inclusiv centre de date.

Parteneriat OpenAI: Participaţia de 27% în entitatea comercială OpenAI (evaluare 135 de miliarde de dolari) oferă expunere strategică şi potenţial de monetizare pe termen mediu.

Parteneriat Antropic: În noiembrie, Microsoft a anunţat că va investi până la 5 miliarde de dolari în Anthropic, în timp ce startup-ul s-a angajat să achiziţioneze capacităţi de cloud în valoare de 30 de miliarde de dolari de la Microsoft Azure.

Abonaţi: Microsoft 365 Copilot a înregistrat o creştere record, cu numărul de licenţe majorat cu peste 160% anual, ajungând la 15 milioane de licenţe plătite, fiind dezvăluite pentru prima dată aceste informaţii.

Riscuri

Competiţie: Reorganizarea OpenAI din octombrie a adus beneficii Microsoft, însă a deschis şi calea pentru parteneriate cloud cu alţi jucători, diminuând exclusivitatea relaţiei cu Microsoft.

Presiuni: Există îngrijorări privind sustenabilitatea portofoliului de comenzi, având în vedere că 45% este legat de OpenAI, ceea ce poate deveni un risc dacă dinamica parteneriatului se modifică.

• Sentimentul pieţei

Ce au urmărit analiştii: creşterea CapEx, ROI şi concentrarea backlog-ului, cu un ton uşor negativ legat de sustenabilitatea investiţiilor şi diversitatea clienţilor.

Reacţie management: Managementul a rămas încrezător, uneori defensiv, accentuând diversificarea şi contractele pe termen lung.

Opinii: Investitorii sunt interesaţi să vadă dacă ritmul de creştere al Azure va depăşi nivelul cheltuielilor şi va justifica investiţiile realizate, potrivit lui Brad Reback, analist la firma de investiţii Stifel.

Îngrijorări: ”Portofoliul de comenzi este foarte solid, dar faptul că OpenAI reprezintă 45% din acesta readuce în discuţie întrebarea dacă OpenAI poate atinge obiectivele financiare necesare pentru a plăti Oracle, Microsoft şi ceilalţi furnizori”, a declarat analistul Jefferies, Brent Thill.

Preţ ţintă: În următoarele 12 luni, preţul ţintă mediu are un potenţial de creştere de 32%, la 632,72 dolari, cu o prognoză maximă de creştere de 60% şi o prognoză minimă de -7%, potrivit Alpha Spread.

Recomandări analişti: 53 ”Buy”, 9 ”Overweight”, 2 ”Sell” (conform WSJ)

• Evaluare

P/E forward Microsoft: 29,06x, cu 14,5% peste mediana sectorului (25,37x), conform SeekingAlpha

P/E peers: Amazon (P/E 34,56X)

P/E forward S&P 500: 23,76x, conform YCharts