TradeVille: Uber - profit în creştere şi răscumpărări record de acţiuni

Uber Technologies Inc. a depăşit estimările de venituri în al doilea trimestru din 2025, cu un avans puternic pe segmentele Mobilitate şi Delivery, şi a lansat un nou program de răscumpărări de acţiuni de 20 de miliarde de dolari. În timp ce compania îşi consolidează planurile pentru extinderea robotaxiurilor prin parteneriate strategice şi discuţii de finanţare, acţiunile au înregistrat volatilitate din cauza temerilor privind nivelul investiţiilor în acest segment, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

Uber este o companie internaţională de ride-sharing şi servicii de transport, cu sediul în San Francisco, California. A fost fondată în 2009 de către Garrett Camp şi Travis Kalanick. Uber a fost, la un moment dat, cel mai valoros startup din lume, revoluţionând modul în care consumatorii solicită o cursă, comandă mâncare la pachet şi chiar îşi câştigă existenţa. Fluxul principal de venituri pentru Uber (Gross Bookings) provine din taxele şi comisioanele pentru serviciile de transport în comun, de livrare de alimente şi de transport marfă, care sunt şi principalele sale segmente de activitate.

Dara Khosrowshahi este CEO al companiei din 2017, anterior ocupând funcţia de CEO al Expedia. Deciziile sale strategice în cadrul Uber au condus la îmbunătăţiri financiare semnificative, compania realizând primul său profit operaţional anual în 2023. În ciuda provocărilor precum pandemia şi necesitatea de a reabilita imaginea publică a Uber, experienţa lui Khosrowshahi a contribuit la ghidarea companiei în direcţia potrivită. Uber este deţinută majoritar de investitiorii instituţionali, care controlează 85% din totalul acţiunilor, potrivit Yahoo Finance. Compania se bucură de una dintre cele mai mari participaţii ale investitorilor instituţionali din întreaga industrie, Vanguard Group fiind cel mai mare acţionar, cu o participaţie de 8,47%, urmat de Blackrock, cu 6,99%, şi FMR - cu 4,65%.

• Piaţa globală de ride-sharing - peste 53 de miliarde de dolari

Piaţa globală de ride-sharing este estimată la 53,02 miliarde de dolari în 2025 şi va atinge 91,16 miliarde de dolari până în 2030, cu o creştere anuală compusă (CAGR) de 11,45%, susţinută de costurile ridicate ale deţinerii unui vehicul, reglementările guvernamentale şi creşterea conectivităţii prin smartphone-uri. Scăderea deţinerii auto, obiectivele de reducere a emisiilor de CO2 şi creşterea numărului de navetişti alimentează cererea pentru ride-sharing. Serviciile bazate pe aplicaţii mobile domină piaţa, beneficiind de o creştere a abonamentelor mobile, care vor depăşi 7,7 miliarde până în 2028. Asia-Pacific înregistrează cea mai rapidă expansiune, cu Japonia ridicând restricţiile pentru ride-sharing în aprilie 2024 şi companii precum Ryde Group în Singapore inovând prin parteneriate strategice.

Printre cele mai mari companii care oferă transport cu maşina se numără Uber, Lyft, Didi şi Grab. Printre principalii concurenţi ai acestor platforme se numără companiile locale de taxi, companiile care dezvoltă vehicule autonome şi transportul public.

• Uber - venituri peste aşteptări

Uber a raportat cifre în creştere pentru al doilea trimestru din 2025, depăşind estimările analiştilor privind veniturile. Cu toate acestea, acţiunile companiei au scăzut după afişarea raportului, ca urmare a temerilor privind investiţiile insuficiente ale companiei pentru a contracara segmentul de robotaxi. Acţiunile Uber au scăzut cu 2,9% în tranzacţiile de dimineaţă, după raportare.

Societatea a raportat un profit pe acţiune (EPS) de 0,63 dolari - în creştere cu 34% faţă de al doilea trimestru din 2024 şi în linie cu prognozele pieţei, în timp ce veniturile s-au situat la 12,7 miliarde de dolari (+18,2% în ritm anual; +1,4% vs prognoze). În perioada de raportare, segmentul Mobilitate a generat venituri de 7,29 miliarde de dolari, în creştere cu 19% anual, cu Gross Bookings de 23,76 miliarde de dolari (+18%). Segmentul Delivery a raportat venituri de 4,10 miliarde de dolari, în urcare cu 25% anual, şi Gross Bookings de 21,73 miliarde de dolari (+20%), în timp ce Freight a înregistrat o uşoară scădere a veniturilor, de 1% anual, cu impact redus asupra rezultatului total. Numărul curselor a crescut cu 18%, la 3,3 miliarde, iar numărul utilizatorilor activi lunar pe platforma a urcat cu 15%. Valoarea brută a rezervărilor a crescut cu 17%, la 46,8 miliarde de dolari. CEO-ul Dara Khosrowshahi a declarat că Uber nu vede semne de slăbire a cererii din partea consumatorilor.

Compania a anunţat un nou program de răscumpărări de acţiuni, în valoare de 20 de miliarde de dolari, menţinând angajamentul pentru creştere durabilă. Potrivit CFO-ului, Uber a executat deja peste 60% din programul de răscumpărare anunţat în primăvara trecută (7 miliarde de dolari, primul din istoria companiei), iar noul program de 20 de miliarde de dolari se adaugă celor aproximativ 3 miliarde de dolari rămase din cel anterior. În primele şase luni din 2025, compania a răscumpărat acţiuni în valoare de 3,15 miliarde de dolari, în timp ce în al doilea trimestru din 2025, răscumpărările au totalizat 1,36 miliarde de dolari, comparativ cu 325 de milioane de dolari în acelaşi interval din 2024. Pe întreg anul 2024, valoarea răscumpărărilor a fost de aproximativ 1,5 miliarde de dolari, notează TradeVille.

• Estimări, noutăţi şi robotaxi

Wall Street se aşteaptă ca la sfârşitul trimestrului al treilea Uber să raporteze un EPS în valoare de 0,68 dolari (+7,9% trimestrial; -43,3% anual), în timp ce estimarea de consens pentru venituri se ridică la 13,2 miliarde de dolari (+4% trimestrial; +17,6% anual). Pentru al treilea trimetru din 2025, Uber estimează Gross Bookings între 48,25 şi 49,75 miliarde de dolari, în creştere cu 17%-21% anual, şi un EBITDA ajustat între 2,19 şi 2,29 miliarde de dolari, cu un avans de 30%-36% anual. Estimările includ contribuţia Trendyol Go, iar fără aceasta, creşterea ar fi de 16%-20% anual la curs constant.

Luna trecută, Uber a anunţat o investiţie de 300 de milioane de dolari în producătorul de vehicule electrice Lucid, cu obiectivul de a lansa anul viitor şi de a introduce peste 20.000 de vehicule autonome în decurs de şase ani. Această tranzacţie, care ar putea modifica modelul de afaceri de la o platformă la deţinerea directă de vehicule, a dus anterior la scăderea acţiunilor.

Robotaxiurile sunt acum în prim plan atât pentru investitori, cât şi pentru marile companii, iar Uber se confruntă cu multipli concurenţi pe acest segment. Tesla, Alpabet, Baidu şi Amazon sunt doar câteva nume mari care îşi extind serviciile în acest segment. Uber discută cu firme de private equity şi bănci pentru finanţarea extinderii serviciilor de robotaxi, urmărind trei modele de afaceri: plata unui tarif fix partenerilor, partajarea veniturilor cu operatorii de flote şi deţinerea vehiculelor cu licenţierea software-ului de conducere autonomă. Compania va aloca o parte modestă din fluxul anual de numerar de circa 7 miliarde de dolari şi ar putea vinde pachete minoritare pentru sprijinirea expansiunii. În prezent, Uber oferă servicii Waymo în Austin şi Atlanta, are parteneriate cu Volkswagen şi Lucid-Nuro pentru mii de vehicule autonome, iar analiştii consideră că o lansare la scară largă ar putea reduce costurile şi îmbunătăţi profitabilitatea, în ciuda reglementărilor stricte şi a scepticismului din piaţă.

• Ce spun analiştii?

În total, zece analişti recomandă ”Hold”, 29 - ”Buy” şi unul - ”Strong Buy”, preţul ţintă mediu fiind de 102,82 dolari (+14,7% vs ultimul preţ de închidere), conform MarketBeat. Ratingul de consens este ”Moderate Buy”. Mai mulţi analişti şi-au actualizat recent recomandările pentru acţiunile Uber: DA Davidson a ridicat preţul ţintă de la 80 la 98 de dolari şi a menţinut recomandarea ”Buy”; JMP Securities a reiterat ”Market perform”. Roth Capital a crescut preţul ţintă de la 93 la 110 dolari, cu recomandare ”Buy”. Canaccord Genuity Group a redus preţul ţintă de la 90 la 84 de dolari şi a menţinut ”Hold”. Piper Sandler a urcat preţul ţintă de la 95 la 103 dolari şi a menţinut ”Overweight”.

• Uber pe grafic: avans de peste 48% în 2025

În ultimele 12 luni, preţul acţiunilor Uber a crescut cu 19,6%, în timp ce de la începutul anului şi până acum (YTD) acesta a urcat cu 48,5%. Pentru comparaţie, piaţa din SUA, reprezentată de indicele S&P 500, a crescut anual cu 19,6%, iar de la începutul anului - cu 8,6%. Acţiunile au prezentat o volatilitate mărită în sesiunile ce au urmat după raportare, piaţa fiind în contradicţie, între rezultatele solide din trimestrul trecut şi temeile privind investiţiile insuficiente în segmentul de robotaxi. După mai bine de un an în care acţiunile Uber au evoluat într-un canal lateral, acestea au adus noi maxime în 2025, când au atins un maxim istoric la 97,7 dolari, în prima parte a lunii iulie. Acţiunile au reuşt să spargă nivelul de rezistenţă de la 87 de dolari şi să îl retesteze, iar acum se conturează un nou canal ascendent. În viitorul apropiat, este probabil ca acţiunile Uber să se tranzacţioneze între suportul de la 87 de dolari şi punctul de maxim de la 97,7 dolari. Faţă de concurenţa sa directă, printre care se numără Lyft, Grab şi Didi, Uber i-a ajuns din urmă la capitolul evoluţii acţiuni. Astfel, Lyft a înregstrat o creştere pe grafic de 33,2% anual şi 4% YTD, Grab a crescut cu 51% anual şi a scăzut cu 3,4% YTD, iar Didi a crescut cu 48,1% anual şi 22,8% YTD.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Uber

Oportunităţi

Evaluarea companiei: Cu un P/E de 14,8, Uber se află sub mediana sectorului, de 16,1, fiind mai ieftină decât competitorii direcţi. Totodată, P/E este sub media S&P 500, lucru care sugerează că poate fi considerată o companie ”relativ ieftină”.

Investiţîi în vehicule autonome (AV): Uber colaborează cu Waymo şi are în prezent 20 de parteneri globali în domeniul mobilităţii autonome, al livrărilor şi serviciilor de transport marfă. În iulie 2025, compania a anunţat un parteneriat cu Lucid şi Nuro pentru a lansa peste 20.000 de vehicule autonome în următorii şase ani, fiind una dintre cele mai mari iniţiative de acest tip la nivel global. Managementul consideră că tehnologia AV ar putea acoperi în viitor 20%-30% din volume, însă comercializarea pe scară largă rămâne o provocare.

Includere în indici: La sfârşitul anului 2023, Uber a fost incusă printre companiile din S&P 500, ceea ce i-a adus un plus de vizibilitate printre investitori şi a subliniat importanţa companiei în economia SUA.

Puterea brandului: Valoarea mărcii Uber o depăşeşte pe cea a unor companii majore precum General Motors, Honda şi Ford, şi este cunoscută în peste 70 de ţări. În 2024, Uber a fost cel mai valoros brand de mobilitate la nivel global, cu o valoare de 29,7 miliarde de dolari (+28% vs 2023).

Bază mare de clienţi: În al doilea trimestru din 2025, Uber a raportat 180 de milioane de utilizatori activi lunar (+15% anual) şi aproximativ 3,3 miliarde de curse efectuate în trimestru (+18% anual), operând în peste 70 de ţări şi 10.000 de oraşe.

Riscuri

Evaluare: Conform site-ului de specialitate Alpha Spread, preţul curent al acţiunilor Uber reflectă o supraevaluare de 16% faţă de valoarea intrinsecă de 75,6 dolari, calculată în scenariul de bază ca medie între DCF şi evaluarea relativă.

Reglementări: Uber continuă să se confrunte cu provocări juridice şi reglementări legate de clasificarea şoferilor drept contractori independenţi, ceea ce îi permite să evite costurile legate de beneficii precum asigurarea de sănătate şi salariul minim garantat.