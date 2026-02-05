Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Transelectrica şi Georgia semnează memorandum pentru cablu submarin în Marea Neagră

U.B.
Piaţa de Capital / 5 februarie, 10:07

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. şi Georgian State Electrosystem JSC (GSE), operatorii de transport şi de sistem din România, respectiv Georgia, au semnat miercuri, 4 februarie 2026, un Memorandum de Înţelegere privind cooperarea pentru dezvoltarea Proiectului de interconexiune Georgia - România printr-un cablu submarin în Marea Neagră, potrivit unui comunicat.

Semnarea memorandumului marchează, conform comunicatului, o etapă importantă în evoluţia proiectului, care a trecut deja de faza studiilor de fezabilitate, este inclus în Planurile de Dezvoltare a Reţelei pe Zece Ani (TYNDP) ale ENTSO-E pentru 2022 şi 2024 şi este propus pentru ediţia TYNDP 2026. În decembrie 2025, proiectul a fost inclus pe lista Proiectelor de Interes Mutual (PMI) ale Uniunii Europene, adaugă sursa.

Comunicatul subliniază că documentul stabileşte cadrul de cooperare pentru pregătirea şi implementarea interconectării în curent continuu de înaltă tensiune (HVDC) dintre Georgia şi România, incluzând coordonarea activităţilor de planificare, studii tehnice şi marine, evaluări de mediu şi sociale, finanţare şi reprezentare instituţională la nivel european şi internaţional.

CEO Transelectrica, Ştefăniţă Munteanu, a declarat: „Semnarea acestui Memorandum reflectă maturitatea şi progresul semnificativ al proiectului, precum şi angajamentul Transelectrica de a contribui activ la dezvoltarea unei infrastructuri energetice strategice pentru regiune. Colaborarea strânsă cu Georgian State Electrosystem consolidează rolul României ca nod energetic regional şi sprijină obiectivele europene privind securitatea energetică şi tranziţia către energie verde”, relatează Economedia.

Conform comunicatului Transelectrica, proiectul respectă Acordul de Parteneriat Strategic în domeniul energiei verzi, semnat în decembrie 2022 de guvernele Azerbaidjanului, Georgiei, României şi Ungariei, şi are potenţialul de a creşte securitatea energetică, de a diversifica rutele de transport al energiei electrice şi de a integra surse regenerabile în regiunea Mării Negre şi în Uniunea Europeană.

Economedia menţionează că România va găzdui compania de proiect care va implementa cablul submarin, care va transporta energie electrică din Azerbaidjan, prin Georgia, România şi Ungaria, până în Bulgaria. Lungimea cablului va fi de aproximativ 1.200 km, iar costul implementării între România şi Georgia este estimat la 3,5 miliarde euro, potrivit sursei citate anterior.

Prin acest demers, Transelectrica îşi reafirmă angajamentul pentru cooperarea regională, dezvoltarea infrastructurii critice de transport al energiei electrice şi consolidarea poziţiei României în arhitectura energetică europeană, subliniază comunicatul.

