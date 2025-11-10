Tranzacţiile cu mărfuri Belarus-China au crescut cu 10%

English Version

Tranzacţiile cu mărfuri dintre Belarus şi China au crescut cu 10% în perioada ianuarie-octombrie 2025, ajungând la 131,5 milioane de dolari, anunţă BelTA, citând serviciul de presă al Bursei Universale de Mărfuri din Belarus (BUCE).

Exporturile din Belarus au dominat structura tranzacţiilor derulate prin bursă, reprezentând 87% din total. Livrările către China au inclus cherestea, celuloză, lapte praf şi zer, unt, cazeină, produse din carne şi fibre de in.

Potrivit lui Aleksei Dykuşa, şeful Biroului BUCE din Shanghai, extinderea gamei de bunuri implicate în schimbul de produse cu China este una dintre priorităţile bursei. Aceasta include atât furnizarea de produse din Belarus către piaţa chineză, cât şi importul de materii prime şi bunuri de înaltă tehnologie din China.

”În perioada ianuarie-octombrie, companiile chineze au vândut bunuri în valoare de 16 milioane de dolari prin intermediul bursei, sumă de aproape şase ori mai mare decât cea din aceeaşi perioadă a anului trecut”, a declarat reprezentantul BUCE, adăugând: ”Peste 60% din tranzacţii, ca valoare, au fost pentru produse care substituie importurile - echipamente, utilaje, piese de schimb şi componente, iar restul de 40% pentru produse metalice feroase şi materii prime agricole. Astfel, utilizând mecanismul bursei, companiile din sectorul real din Belarus au putut achiziţiona bunurile de care aveau nevoie direct de la producătorii chinezi. Aceasta este una dintre funcţiile cheie ale Biroului BUCE din Shanghai, iar participarea la forumuri expoziţionale majore contribuie la îndeplinirea funcţiei menţionate”.

Soluţiile digitale pentru comerţul transfrontalier, dezvoltate de Bursa Universală de Mărfuri din Belarus, au fost prezentate în cadrul expoziţiei naţionale belaruse de la cea de-a opta ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Import din China (CIIE), desfăşurată la Shanghai, în perioada 5-10 noiembrie. Vizitatorii standului BUCE au aflat despre platformele electronice ale bursei şi setul său de instrumente destinate îmbunătăţirii eficienţei vânzărilor şi acoperirii riscurilor, dar au obţinut şi informaţii despre produsele vândute la licitaţiile bursei. Totodată, vizitatorii au putut vedea preţurile actuale pentru cele mai solicitate articole.

De la deschiderea biroului BUCE din Shanghai, în 2023, bursa a fost un participant prezent mereu la CIIE, urmărind să atragă rezidenţi chinezi pe platforma sa de tranzacţionare. De atunci, numărul clienţilor chinezi ai BUCE aproape s-a triplat şi atinge în prezent 324 de companii.

Fondată în 2004, Bursa Universală de Mărfuri din Belarus şi-a desfăşurat prima sesiune de tranzacţionare în iunie 2005. BUCE este una dintre cele mai mari burse de mărfuri din Europa de Est. Funcţia sa principală este să asiste companiile belaruse cu export şi companiile străine să intre pe piaţa belarusă. BUCE vinde o gamă largă de produse metalice, forestiere şi agricole, bunuri industriale şi de consum.