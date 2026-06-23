Tranzitul prin Strâmtoarea Hormuz se reia după acordul dintre SUA şi Iran

Cel puţin 172 de nave au traversat Strâmtoarea Hormuz de la semnarea acordului dintre Statele Unite ale Americii şi Iran, acord ce vizează încheierea conflictului militar, relatează BBC.

Deşi traficul maritim a înregistrat o creştere, numărul zilnic de traversări rămâne mult sub media de 138 de nave înregistrată înaintea războiului. Reluarea parţială a comerţului are un impact direct asupra pieţei energetice, unde preţul barilului de petrol Brent a scăzut la cel mai mic nivel de la începutul conflictului. Totuşi, peste 200 de tancuri petroliere staţionează încă în strâmtoare din cauza incertitudinilor legate de securitate, potrivit sursei citate.

O componentă importantă a reluării traficului o reprezintă exporturile iraniene, favorizate de ridicarea blocadei navale americane şi de suspendarea temporară a sancţiunilor economice până la data de 21 august, conform sursei menţionate.

„Cel puţin 30 de tancuri petroliere au plecat din Golf încărcate cu petrol şi produse petrochimice iraniene de la aprobarea acordului”, a declarat analistul principal de cercetare, Jemima Shelley, din cadrul grupului de monitorizare United Against Nuclear Iran, informează BBC.

Proprietarii de nave manifestă reţinere din cauza minelor marine descoperite în culoarul internaţional de navigaţie şi a noilor reguli impuse de Teheran, care solicită permise speciale de tranzit. Directorul firmei de management al riscului EOS Risk Group, Martin Kelly, citează direct noua normă oficială emisă de Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic (PGSA), entitate aflată sub sancţiuni americane, notează sursa citată.

„Nicio navă nu are permisiunea să treacă prin Strâmtoarea Hormuz fără un permis de tranzit valabil emis de PGSA”, a afirmat Martin Kelly, potrivit aceleaşi surse.