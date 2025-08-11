Trei membri ai echipajului unui petrolier, inculpaţi în Finlanda pentru distrugerea cablurilor submarine din Marea Baltică

Parchetul din Finlanda a anunţat inculparea a trei membri ai echipajului petrolierului Eagle S, acuzat că a provocat distrugerea mai multor cabluri submarine de energie şi telecomunicaţii între Finlanda şi Estonia, în ziua de Crăciun a anului 2024, potrivit AFP, de la care relatăm cele ce urmează.

Procurorii susţin că nava, înmatriculată în Insulele Cook, ar fi târât ancora pe fundul mării pe o distanţă de 90 de kilometri, avariind cablul electric EstLink 2 şi patru cabluri de comunicaţii. Pagubele directe pentru reparaţii sunt estimate la cel puţin 60 de milioane de euro.

„Perturbarea cablurilor a cauzat un risc grav pentru aprovizionarea energetică şi reţeaua de comunicaţii a Finlandei, chiar dacă serviciile au putut fi asigurate prin conexiuni alternative”, au precizat autorităţile.

Acuzaţii - al căror proces va începe peste două săptămâni - neagă faptele şi contestă jurisdicţia Finlandei, argumentând că avariile au avut loc în afara apelor teritoriale finlandeze, conform sursei citate.. Procurorul general adjunct Jukka Rappe susţine însă că incidentele „au compromis în mod grav funcţii importante ale societăţii”, ceea ce justifică competenţa Finlandei.

Cazul se înscrie, potrivit unor experţi, în contextul unui posibil „război hibrid” al Rusiei împotriva ţărilor occidentale din zona Mării Baltice. Eagle S este suspectat că face parte din „flota fantomă” asociată Moscovei, formată din nave vechi, cu asigurări precare, folosite pentru a ocoli sancţiunile asupra exporturilor ruseşti de petrol.