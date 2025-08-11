Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Trei membri ai echipajului unui petrolier, inculpaţi în Finlanda pentru distrugerea cablurilor submarine din Marea Baltică

A.B.
Internaţional / 11 august, 19:30

Trei membri ai echipajului unui petrolier, inculpaţi în Finlanda pentru distrugerea cablurilor submarine din Marea Baltică

Parchetul din Finlanda a anunţat inculparea a trei membri ai echipajului petrolierului Eagle S, acuzat că a provocat distrugerea mai multor cabluri submarine de energie şi telecomunicaţii între Finlanda şi Estonia, în ziua de Crăciun a anului 2024, potrivit AFP, de la care relatăm cele ce urmează.

Procurorii susţin că nava, înmatriculată în Insulele Cook, ar fi târât ancora pe fundul mării pe o distanţă de 90 de kilometri, avariind cablul electric EstLink 2 şi patru cabluri de comunicaţii. Pagubele directe pentru reparaţii sunt estimate la cel puţin 60 de milioane de euro.

„Perturbarea cablurilor a cauzat un risc grav pentru aprovizionarea energetică şi reţeaua de comunicaţii a Finlandei, chiar dacă serviciile au putut fi asigurate prin conexiuni alternative”, au precizat autorităţile.

Acuzaţii - al căror proces va începe peste două săptămâni - neagă faptele şi contestă jurisdicţia Finlandei, argumentând că avariile au avut loc în afara apelor teritoriale finlandeze, conform sursei citate.. Procurorul general adjunct Jukka Rappe susţine însă că incidentele „au compromis în mod grav funcţii importante ale societăţii”, ceea ce justifică competenţa Finlandei.

Cazul se înscrie, potrivit unor experţi, în contextul unui posibil „război hibrid” al Rusiei împotriva ţărilor occidentale din zona Mării Baltice. Eagle S este suspectat că face parte din „flota fantomă” asociată Moscovei, formată din nave vechi, cu asigurări precare, folosite pentru a ocoli sancţiunile asupra exporturilor ruseşti de petrol.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 august

Citeşte Ziarul BURSA din 11 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 august
Ediţia din 11.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0676
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3529
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3765
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8565
Gram de aur (XAU)Gram de aur469.8345

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb