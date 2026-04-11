TRT World: Ministrul Apărării din Pakistan şterge o postare în care acuza Israelul de „genocid” în Liban

A.G.
Internaţional / 11 aprilie, 11:38

Sursa foto: X / @KhawajaMAsif

Ministrul Apărării din Pakistan, Khawaja Asif, a şters o postare publicată pe platforma X, în care descria Israelul drept „rău”, „un blestem pentru umanitate” şi „canceros”, în urma unor atacuri israeliene asupra Libanului soldate, potrivit relatărilor, cu peste 300 de morţi şi aproximativ 1.200 de răniţi, conform TRT World.

În mesajul ulterior şters, oficialul pakistanez a afirmat că, în timp ce negocierile de pace dintre Statele Unite şi Iran sunt în desfăşurare la Islamabad, „în Liban se comite un genocid”, potrivit publicaţiei sursă.

„Israel este rău şi un blestem pentru umanitate; în timp ce negocierile de pace sunt în desfăşurare la Islamabad, în Liban se comite un genocid”, a scris Khawaja Asif, potrivit sursei citate.

Acesta a mai susţinut că „civili nevinovaţi sunt ucişi de Israel, mai întâi în Gaza, apoi în Iran şi acum în Liban”, adăugând că „vărsarea de sânge continuă fără oprire”, mai notează TRT World.

Postarea a inclus şi o afirmaţie în care oficialul şi-a exprimat speranţa ca „cei care au creat acest stat canceros pe pământ palestinian să ardă în iad”, potrivit aceleiaşi surse.

Postarea a fost criticată de oficiali israelieni, iar biroul premierului Benjamin Netanyahu a calificat declaraţiile drept „inacceptabile”, susţinând că astfel de poziţii sunt incompatibile cu rolul Pakistanului de mediator, conform TRT World. Potrivit aceleiaşi surse, ministrul de externe israelian Gideon Sa'ar a condamnat, la rândul său, afirmaţiile, apreciind că un astfel de limbaj echivalează cu un apel la distrugerea statului Israel.

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

