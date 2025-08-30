Trump ”continuă să lucreze” la o reuniune Putin-Zelenski, anunţă Casa Albă

Preşedintele american Donald Trump ”continuă să lucreze împreună cu oficiali ucraineni şi ruşi în vederea unei întâlniri bilaterale” care să oprească războiul, declară o oficială de rang înalt de la Casa Albă pentru AFP, de la care menţionăm următoarele.

Ea reacţiona în urma unor declaraţii pe care preşedintlele francez Emmanuel Macron le-a făcut vineri.

”Cred că, încă o dată, asta va însemna că preşedintele Putin îşi va bate joc de preşedintele Trump” şi ”asta nu poate rămâne fără răspuns”, în cazul în care această reuniune bilaterală nu are loc - până luni -, a declarat vineri preşedintele francez Emmanuel Macron într-o conferinţă de presă comună cu cancelarul german Friedrich Merz, în urma unui Consiliu de Miniştri francezo-german la Toulon, în sud-estul Franţei.