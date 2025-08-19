Trump: ”Eu am considerat întotdeauna Ucraina ca pe o zonă-tampon între Rusia şi Europa”

Preşedintele american Donald Trump afirmă că Ucraina nu ar fi trebuit să caute aderarea la NATO şi că va beneficia de securitate fără implicarea militară americană, în timp ce Europa este pregătită să trimită trupe pe teritoriul ucrainean.

”Ucraina n-ar fi trebuit să ceară să adere la NATO”, declară marţi preşedintele american Donald Trump într-un interviu telefonic la emisiunea Fox and Friends, la postul Fox News, la o zi după ce s-a întâlnit cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi unii lideri europeni la Casa Albă, relatează AFP.

”Va exista o formă de securitate (a Ucrainei), dar nu va fi în NATO”, precizează el.

Trump apreciază că ”este posibil ca (preşedintele rus Vladimir) Putin să nu vrea să încheie un acord” cu Ucraina.

El dă asigurări că nu a discutat cu liderul de la Kremlin în faţa liderilor europeni prezenţi luni la Casa Albă.

Donald Trump dă asigurări că nu există militari americani pe teren în Ucraina.

El subliniază că nu va trimite militari americani în Ucraina, dar că Europa este pregătită să trimită militari pe teritoriul ucrainean.

”Eu am considerat întotdeauna Ucraina ca pe o zonă-tampon între Rusia şi Europa”, relevă Donald Trump.