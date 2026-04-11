Trump: ”SUA au început deminarea Strâmtorii Ormuz”

Preşedintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite au început „curăţarea Strâmtorii Ormuz”, în contextul în care televiziunea de stat iraniană IRIB anunţă desfăşurarea unor negocieri sensibile între Washington şi Teheran în Pakistan, relatează CNN.

„Am început procesul de curăţare a Strâmtorii Ormuz ca un favor pentru ţările din întreaga lume, inclusiv China, Japonia, Coreea de Sud, Franţa, Germania şi multe altele. În mod incredibil, acestea nu au curajul sau voinţa de a face această muncă singure”, a scris Trump pe platforma Truth Social, la scurt timp după ce a ajuns la clubul său de golf din Virginia, potrivit CNN.

Nu este clar, în acest moment, la ce se referă concret operaţiunile invocate de liderul american, iar CNN a solicitat clarificări din partea Comandamentului Central al SUA.

Trump a adăugat că „în mod foarte interesant, petroliere goale din multe ţări se îndreaptă acum spre Statele Unite pentru a se aproviziona cu petrol”.

Strâmtoarea Ormuz, un coridor strategic prin care tranzitează aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol, reprezintă un punct-cheie în acordul de armistiţiu recent. Cu toate acestea, în pofida înţelegerii privind redeschiderea rutei maritime, doar un număr redus de nave a reluat tranzitul în ultimele zile.