Trump acceptă Premiul Nobel pentru Pace al lui Machado

Preşedintele Donald Trump va păstra Premiul Nobel pentru Pace al liderului opoziţiei venezuelene María Corina Machado, după ce aceasta i l-a înmânat în timpul întâlnirii lor de joi, a declarat un oficial al Casei Albe, citat de CNN.

„A fost o mare onoare să o întâlnesc astăzi pe María Corina Machado, din Venezuela”, a scris Donald Trump într-o postare pe Truth Social, potrivit CNN.

„María mi-a înmânat Premiul Nobel pentru Pace pentru munca pe care am depus-o. Un gest minunat de respect reciproc”, a adăugat preşedintele SUA, conform CNN.

Machado a lăsat medalia la Casa Albă, iar aceasta se află în prezent în posesia lui Donald Trump, potrivit unei surse familiarizate cu subiectul, citată de CNN.

Trump şi-a exprimat de mult timp dorinţa de a primi acest premiu, însă comitetul Nobel a precizat clar că distincţia nu poate fi împărţită sau transferată, relatează CNN.

„O medalie poate schimba proprietarul, dar titlul de laureat al Premiului Nobel pentru Pace nu poate”, a transmis comitetul într-o postare pe platforma X, citată de CNN.