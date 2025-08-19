Trump admite că eforturile sale de a aduce la pace Rusia şi Ucraina ar putea eşua

Preşedintele american Donald Trump a declarat că speră ca omologul său rus, Vladimir Putin, să manifeste „bunăvoinţă” şi să facă paşi către încheierea războiului din Ucraina, însă a recunoscut că liderul de la Kremlin ar putea refuza o înţelegere, chiar dacă este „obosit” de conflict. În acelaşi timp, Trump a apreciat că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski rămâne prea rigid în poziţia sa, transmite Reuters.

Declaraţiile au venit după seria de întâlniri la nivel înalt din ultimele zile - întrevederea Trump-Putin din Alaska, urmată de discuţiile de la Casa Albă cu Zelenski şi cu mai mulţi lideri europeni -, care nu au produs progrese concrete pentru o posibilă încetare a ostilităţilor. Zelenski respinge categoric orice cedare de teritorii către Rusia, în timp ce Moscova refuză desfăşurarea de trupe NATO ca garanţie de securitate pentru Ucraina.

„Cred că Putin s-a săturat de acest război. Cred că toată lumea s-a săturat. Dar nu se ştie niciodată”, a spus Trump într-un interviu la Fox News, adăugând că „în următoarele săptămâni se va vedea ce intenţii are preşedintele Putin”. Totodată, el a avertizat că, dacă liderul rus refuză un compromis, s-ar putea confrunta cu o „situaţie dificilă”.

În acelaşi interviu, Trump a reiterat dorinţa sa de a facilita o întâlnire între Putin şi Zelenski, considerând că relaţia dintre cei doi ar putea deveni „puţin mai bună”. Totuşi, Kremlinul nu a confirmat reuniunea, menţionând că o asemenea întrevedere necesită pregătiri minuţioase.

Referindu-se la propriile relaţii cu Putin, liderul american a recunoscut că negocierile de pace ar putea eşua, dar a insistat că şi Zelenski trebuie să manifeste flexibilitate. „Sper că preşedintele Putin va fi rezonabil, iar Zelenski va face ceea ce trebuie. Este nevoie de compromis”, a spus Trump.

În ceea ce priveşte garanţiile de securitate pentru Ucraina, preşedintele SUA a exclus posibilitatea implicării directe a NATO, dar a sugerat că aliaţii europeni ar putea trimite trupe, în timp ce Washingtonul ar putea sprijini prin „alte forme de asistenţă”, inclusiv misiuni aeriene.

Zelenski a anunţat după întâlnirile de la Casa Albă că, în aproximativ zece zile, aliaţii Ucrainei vor prezenta un document privind aceste garanţii. În acelaşi timp, surse diplomatice susţin că Putin ar fi lăsat deoparte opoziţia fermă faţă de oferirea unor garanţii de securitate Kievului, cu condiţia ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas - propunere respinsă de Zelenski.

Ideea unei forţe internaţionale de securitate în Ucraina, promovată anterior de preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer prin aşa-numita „coaliţie a voluntarilor”, a reapărut în discuţiile recente, însă Moscova a avertizat că o astfel de desfăşurare ar duce la o „escaladare incontrolabilă” a conflictului, cu consecinţe imprevizibile.