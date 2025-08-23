Trump ameninţă că o va demite pe guvernatoarea Fed Lisa Cook, dacă nu demisionează

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că o va concedia pe guvernatoarea Rezervei Federale (Fed), Lisa Cook, dacă aceasta nu îşi dă demisia, relatează CNBC.

Cook, numită de fostul preşedinte Joe Biden, este acuzată de nereguli legate de credite ipotecare, acuzaţii care au dus la deschiderea unei anchete de către Departamentul de Justiţie, conform sursei.

”Ceea ce a făcut a fost grav. Dacă nu demisionează, o voi concedia”, a spus Trump în timpul unei vizite la muzeul ”The People's House” din Washington D.C.

Dacă ar reuşi să o înlăture ”pentru cauză” (delicte grave), Trump ar câştiga ocazia de a remodela consiliul de guvernatori al Fed, unde mandatele sunt de 14 ani, relatează sursa citată.

În prezent, doi dintre cei şapte guvernatori, Christopher Waller şi Michelle Bowman, sunt numiţi de Trump, iar un alt loc a rămas vacant după demisia Adrianei Kugler.

Directorul Agenţiei Federale pentru Finanţarea Locuinţelor, Bill Pulte, a acuzat-o pe Cook de fraudă ipotecară, afirmând că ar fi declarat simultan două locuinţe drept reşedinţă principală. Cook respinge presiunile şi a afirmat că nu are intenţia să demisioneze, catalogând atacurile drept ”bullying politic”.

În timp ce disputa se intensifică, preşedintele Fed, Jerome Powell, a semnalat la conferinţa anuală de la Jackson Hole că economia americană ar putea justifica reduceri de dobândă, dar a avertizat că noile tarife impuse de Trump riscă să alimenteze din nou inflaţia.