Trump ameninţă că se întoarce „acasă foarte repede” dacă întâlnirea cu Putin eşuează

Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat lui Bret Baier la Fox News, că întâlnirea de vineri din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin „va merge foarte bine”, însă dacă nu, se va întoarce „acasă foarte repede”, potrivit The Associated Press, care afirmă cele ce urmează.

„Voi pleca, da”, a subliniat Trump, insistând că îşi doreşte „un armistiţiu rapid” şi că va fi „nefericit” dacă acesta nu se încheie în cursul zilei. Într-un clip postat pe reţelele sociale, preşedintele SUA a spus că vrea „să pună capăt omorurilor” şi a menţionat că omologul ucrainean Volodimir Zelenski „trebuie să fie implicat” în negocieri.

Zelenski a acuzat, conform Reuters, că Rusia şi-a continuat atacurile asupra Ucrainei chiar în ziua summitului. „În ziua negocierilor, ei omoară oameni. Războiul continuă tocmai pentru că nu există ordine şi nici indicii că Moscova se pregăteşte să pună capăt acestui război”, a transmis liderul ucrainean pe Telegram.