Newsletter
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
Trump anunţă aplicarea unei taxe vamale de 25% ţărilor care fac afaceri cu Iranul

T.B.
Internaţional / 13 ianuarie, 07:35

Trump anunţă aplicarea unei taxe vamale de 25% ţărilor care fac afaceri cu Iranul

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că a impus o taxă vamală de 25% asupra mărfurilor provenite din ţările care au legături comerciale cu Iranul, o măsură care ar putea exercita presiuni asupra Teheranului, în contextul în care protestele antiguvernamentale intră în a treia săptămână, anunţă BBC.

Trump a anunţat pe reţelele de socializare că tariful „intră în vigoare imediat”, fără a preciza ce presupune exact „a face afaceri” cu Iranul, relatează BBC. China este cel mai mare partener comercial al Iranului, urmată de Irak, Emiratele Arabe Unite, Turcia şi India.

Potrivit BBC, noul tarif a fost anunţat la scurt timp după ce Trump a ameninţat că Statele Unite ar putea interveni militar dacă autorităţile iraniene vor ucide protestatari.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat luni că opţiunile militare, inclusiv atacurile aeriene, sunt în continuare „pe masă”, informează BBC. „Orice ţară care face afaceri cu Republica Islamică Iran va plăti un tarif de 25% pentru toate afacerile realizate cu Statele Unite ale Americii”, a scris Trump pe Truth Social. „Acest ordin este definitiv şi concludent”, a adăugat el.

Casa Albă nu a oferit informaţii suplimentare despre modul de aplicare a tarifelor sau despre importurile ţărilor care ar putea fi cel mai grav afectate, notează BBC.

Furia provocată de scăderea accentuată a valorii monedei iraniene, rialul, a declanşat proteste la sfârşitul lunii decembrie, mişcări care s-au transformat într-o criză de legitimitate pentru liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, potrivit BBC.

Agenţia Human Rights Activist News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, afirmă că a verificat moartea a aproape 500 de protestatari şi a 48 de membri ai forţelor de securitate în Iran, în timp ce surse citate de BBC susţin că bilanţul real al victimelor ar putea fi mult mai ridicat.

Alte mii de persoane ar fi fost arestate, însă întreruperea accesului la internet începând de joi seara a îngreunat obţinerea şi verificarea informaţiilor din teren, relatează BBC.

BBC şi majoritatea celorlalte organizaţii internaţionale de presă nu pot transmite informaţii din interiorul Iranului. Trump a reiterat ameninţările cu intervenţia şi a declarat duminică faptul că oficiali iranieni l-ar fi contactat „pentru a negocia”, dar a avertizat că „s-ar putea să fie necesar să acţionăm înainte de o întâlnire”, potrivit BBC.

Sancţiunile internaţionale impuse programului nuclear iranian au afectat sever economia ţării, deja slăbită de proasta gestionare şi de corupţia guvernamentală, mai notează BBC.

Pe 28 decembrie, comercianţii au ieşit în stradă la Teheran pentru a protesta faţă de o nouă depreciere bruscă a rialului faţă de dolarul american pe piaţa liberă, un episod care a amplificat tensiunile sociale, conform BBC.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Daddy e suparat
    (mesaj trimis de Dan_Bruma în data de 13.01.2026, 10:50)

    Baga taxe peste taxe si peste tot. Pana la urma toata chestia o sa-i vina ca un bumerang peste mutra. Ca n-o fi americanul singurul producator pe planeta asta. In plus produce obezitate, poluare, razboaie. Daddy e de fapt un basinos.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 11:33)

      El da, America nu:-)

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 11:54)

    Bravo ! India, Rusia, China, etc care fac afaceri cu ayatollahul sa simta la buzunare !!! US Navy in Golful Persic sa abordeze petrolierele pirat, conduse la descarcare si confiscate. Nu va convine, se ocupa F35 de restul...sa cada mastile ca derbedeii si-au luat-o in cap!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Curs valutar BNR

12 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0896
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3564
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4650
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8643
Gram de aur (XAU)Gram de aur643.3615

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

