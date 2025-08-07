Trump anunţă tarife de 100% pentru unele importuri de semiconductori

Donald Trump şi-a anunţat miercuri intenţia de a impune tarife de 100% asupra cipurilor şi semiconductorilor importaţi în Statele Unite, subliniind însă că aceste taxe nu se vor aplica companiilor care „şi-au luat angajamentul de a fabrica în Statele Unite”, relatează Reuters.

Trump a declarat miercuri reporterilor în Biroul Oval că noua taxă se va aplica „tuturor cipurilor şi semiconductorilor care intră în Statele Unite”, dar nu se va aplica companiilor care s-au angajat să producă în Statele Unite, conform sursei.

„Deci, tariful de 100% se va aplica tuturor cipurilor şi semiconductorilor care intră în Statele Unite. Dar, dacă te-ai angajat să produci (în SUA) sau dacă eşti în proces de construire (în SUA), aşa cum sunt mulţi, nu se aplică niciun tarif”, a spus Trump.

„Dacă, din anumite motive, spui că faci şi nu construieşti, atunci ne întoarcem şi adăugăm suma, aceasta se acumulează şi taxăm la o dată ulterioară, trebuie să plăteşti, şi asta este o garanţie”, a avertizat Trump.

Reuters menţionează că nu este clar care cipuri vor fi acoperite de aceste tarife.

Congresul a aprobat în 2022 un program de subvenţii pentru producţia şi cercetarea în materie de semiconductori în valoare de 52,7 miliarde de dolari. Anul trecut, Departamentul Comerţului, sub preşedinţia lui Joe Biden, a convins toate cele cinci firme de vârf din domeniul semiconductorilor să-şi amplaseze fabricile de cipuri în SUA, ca parte a programului, transmite Reuters.

Departamentul a declarat că SUA produceau anul trecut 12% din cipurile semiconductoare la nivel mondial, în scădere faţă de 40% în 1990.