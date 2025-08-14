Trump ar putea oferi Rusiei acces la resurse din Alaska pentru a opri războiul din Ucraina

Preşedintele SUA, Donald Trump, intenţionează să îi propună vineri lui Vladimir Putin, la summitul de la Anchorage, un pachet de stimulente economice în schimbul încetării războiului împotriva Ucrainei, relatează The Telegraph, care afirmă cele ce urmează. Printre acestea s-ar număra accesul Rusiei la resursele naturale din Alaska şi din strâmtoarea Bering, ridicarea parţială a sancţiunilor impuse industriei aeronautice ruse şi posibilitatea exploatării mineralelor rare din teritoriile ucrainene aflate sub ocupaţie rusă.

Surse citate de publicaţia britanică afirmă că secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, lucrează la detaliile concesiilor economice, care ar putea accelera un acord de încetare a focului. Alte stimulente vizate includ reluarea exportului de piese şi echipamente pentru avioanele ruseşti, măsură ce ar putea aduce beneficii şi companiei americane Boeing.

Liderii europeni au avertizat însă că astfel de concesii ar putea fi acceptate doar dacă nu par o recompensă pentru Moscova. Potrivit The Times, modelul propus ar semăna cu situaţia din Cisiordania, Rusia urmând să păstreze controlul militar şi economic asupra teritoriilor ocupate.

Trump a declarat că, dacă prima rundă de negocieri decurge favorabil, va organiza rapid o întâlnire tripartită cu Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Acesta din urmă a afirmat, după discuţiile telefonice de miercuri cu liderul american şi mai mulţi şefi de stat europeni, că Trump sprijină acordarea de garanţii de securitate pentru Ucraina, conform sursei citate.

Casa Albă a temperat aşteptările, prezentând summitul drept o „sesiune de ascultare” şi subliniind că obiectivul preşedintelui SUA rămâne obţinerea unui armistiţiu complet.