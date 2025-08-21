Trump, de părere că Ucraina n-avea cum să câştige războiul fără a ataca ţara invadatoare

Preşedintele SUA, Donald Trump, a lansat o nouă abordare pe reţeaua sa TruthSocial, subliniind că strategia Ucrainei în faţa Rusiei a fost, de la început, perdantă, deoarece s-a concentrat exclusiv pe apărare, Ucraina neavând voie să atace. Trump îl acuză pe fostul preşedinte democrat Joe Biden că nu i-a permis Ucrainei „să riposteze” şi sugerează că urmează „vremuri interesante”.

„Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câştigi un război fără să ataci ţara invadatoare. Este ca o echipă sportivă excelentă, care are o apărare fantastică, dar nu are voie să joace în atac. Nu are nicio şansă să câştige! Aşa stau lucrurile şi în cazul Ucrainei şi Rusiei. Joe Biden, un om corupt şi extrem de incompetent, nu a permis Ucrainei să riposteze, ci doar să se apere. Cum a funcţionat asta? Indiferent... acesta este un război care nu ar fi avut loc niciodată dacă eu aş fi fost preşedinte - nicio şansă. Ne aşteaptă vremuri interesante!”, a scris Trump pe contul său.