Trump găzduieşte la Casa Albă o cină cu marii lideri din tehnologie, însă Musk e absent

Preşedintele american Donald Trump primeşte joi, la Casa Albă, aproximativ 24 de lideri de top din tehnologie şi business, marele absent fiind Elon Musk, la un eveniment inaugural organizat în Grădina Trandafirilor, recent renovată, transmite News.ro, care releatează cele ce urmează.

Întâlnirea are loc sub forma unei cine, după un eveniment separat dedicat inteligenţei artificiale, găzduit de prima doamnă Melania Trump.

Printre invitaţi se numără Mark Zuckerberg (Meta), Tim Cook (Apple), Bill Gates (Microsoft), Sam Altman şi Greg Brockman (OpenAI), Sergey Brin (Google), Shyam Sankar (Palantir) şi Alexandr Wang (Scale AI/Meta). Sunt aşteptaţi şi Sundar Pichai (Google), Satya Nadella (Microsoft), Safra Catz (Oracle), David Limp (Micron Technology), investitorul David Sacks şi Jared Isaacman (Shift4), conform sursei citate.

Evenimentul subliniază relaţia complexă dintre administraţia Trump şi sectorul Big Tech, în contextul eforturilor de reshorare şi dezvoltare a tehnologiilor strategice. Absenţa lui Elon Musk, fost consilier în actuala administraţie, este remarcată după divergenţele publice avute cu preşedintele.