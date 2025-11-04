Trump îi critică dur pe evreii din New York care îl votează pe Zohran Mamdani

Preşedintele american Donald Trump a lansat marţi un atac la adresa alegătorilor evrei din New York care îl susţin pe candidatul la primărie Zohran Mamdani, afirmând că „orice evreu care votează pentru Zohran Mamdani, o persoană care urăşte evreii dovedită şi autoproclamată, este o persoană proastă”, potrivit The Jerusalem Post.

Declaraţia a fost făcută pe platforma Truth Social, în ziua deschiderii secţiilor de votare din New York, unde Mamdani - deputat în Adunarea Generală a statului - candidează la primărie.

Trump l-a acuzat pe Mamdani că este „comunist” şi a avertizat că nu va susţine financiar oraşul în cazul unei eventuale victorii a acestuia: „Nu vreau să trimit, în calitate de preşedinte, bani buni după bani răi. Acest oraş, cândva măreţ, nu are nicio şansă de succes sau de supravieţuire cu un comunist la cârmă”.

Fostul guvernator al statului New York, Andrew Cuomo, a primit luni sprijinul oficial al lui Trump în calitate de candidat independent. „Un vot pentru Curtis Sliwa este un vot pentru Mamdani”, a spus Trump, adăugând că ar prefera „un democrat cu experienţă” în locul unui „comunist fără competenţe”.

Mamdani a reacţionat ironic la sprijinul primit de Cuomo din partea lui Trump, scriind pe X (Twitter): „Ştiu cât de mult ai muncit pentru asta”. Într-o postare anterioară, Mamdani îl descria pe Cuomo drept „alegerea lui Trump”, susţinând că fostul guvernator „reprezintă status quo-ul distrus al miliardarilor care l-au adus pe Donald Trump”.

Alegerile pentru primăria New York-ului se desfăşoară marţi, secţiile fiind deschise între orele 6:00 şi 21:00. Potrivit sondajelor, Zohran Mamdani conduce în intenţiile de vot.