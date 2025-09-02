Trump îl va decora pe Rudy Giuliani cu Medalia Prezidenţială a Libertăţii

Preşedintele Donald Trump a anunţat că îi va acorda lui Rudy Giuliani Medalia Prezidenţială a Libertăţii, cea mai înaltă distincţie civilă a SUA, la două zile după ce fostul primar al New York-ului şi fost avocat al lui Trump a suferit un accident de maşină, rezultând o fractură de coloană, potrivit NBC News.

„În calitate de preşedinte al Statelor Unite, am plăcerea să anunţ că Rudy Giuliani, cel mai mare primar din istoria New York-ului şi un patriot american la fel de mare, va primi Medalia Prezidenţială a Libertăţii”, a scris Trump pe Truth Social.

Conform şefului de securitate al lui Giuliani, Michael Ragusa, fostul primar a fost lovit din spate cu viteză mare în timp ce era pasager într-un vehicul pe o autostradă din New Hampshire, după ce anterior a oferit ajutor unei femei victime ale violenţei domestice. Giuliani este „pe deplin alert şi conştient” şi va purta un corset şi va începe terapia fizică. Şoferul vehiculului, Ted Goodman, a suferit răni uşoare şi a fost spitalizat. Poliţia investighează circumstanţele accidentului şi nu au fost formulate acuzaţii.

Giuliani a devenit cunoscut la nivel naţional ca primar al New York-ului după atacurile din 11 septembrie şi ulterior l-a susţinut pe Trump, ocupând rolul de avocat în contestarea rezultatelor alegerilor din 2020, ceea ce i-a adus interdicţia de a practica avocatura în New York şi Washington, D.C. În 2023, a depus cerere de protecţie pentru intrare în faliment, acuzând datorii de peste 100 de milioane de dolari.

Medalia Prezidenţială a Libertăţii este oferită persoanelor care au adus contribuţii remarcabile la prosperitatea, securitatea sau valorile SUA, la pacea mondială sau la alte realizări semnificative. Printre laureaţii anteriori se numără echipajul Apollo 11, Denzel Washington, Edward R. Murrow, Simone Biles şi Steven Spielberg. În primul său mandat, Trump a acordat distincţia unor personalităţi precum Rush Limbaugh, Tiger Woods, Jim Jordan şi Babe Ruth.